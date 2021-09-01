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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da enflasyon 27 ayın zirvesinde

İstanbul’da perakende fiyatlarında artış ivmesi ağustos ayında da sürüyor. Ağustosta bir önceki yılın aynı dönemine göre fark yüzde 18,89. Bu aynı zamanda 2019 mayıs ayından bu yana İstanbul enflasyonundaki en yüksek seviye.

Enflasyon Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son raporunda yüzde 18.95 açıklanmıştı ancak Metropoll’ün araştırması, gıda enflasyonunun seçmen gözünde yüzde 40’ın bile üstünde algılandığını ortaya koyuyor.


Ekonomideki bozulmayla çift haneli enflasyonun en çok hissedildiği şehirlerin başında ise İstanbul var.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) yayımladığı endekse göre İstanbul’da perakende fiyatlar ağustosta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,89 arttı. Aylık olarak bakıldığında ise perakende fiyat artışının yüzde 1,88 olduğu görüldü.

Ağustosta perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 4,58, gıda harcamalarında yüzde 2,65, ev eşyasında yüzde 1,32, konut harcamalarında yüzde 1,14, kültür eğitim ve eğlencede yüzde 1,06, giyimde yüzde 0,28 artış kaydedildi.

Üretici fiyat göstergesi olarak kabul edilen toptan fiyatlarda da artış ivmesi devam etti.

Buna göre ağustosta toptan eşya fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,36 arttı. Toptan fiyatlarda aylık yükseliş ise yüzde 1,42.

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