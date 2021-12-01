Marketler poşete yüzde 100 zam istiyor

Türkiye’nin önde gelen zincir marketleri plastik poşet fiyatlarına yüzde 100 zam istedi. Gerekçe, yeniden değerlendirme oranları ile birlikte 25 kuruşluk poşet ücretinin tamamının artık devlete kalacak olması.

Fotoğraf: AA

2019 yılında başlayan ücretli poşet uygulamasıyla birlikte poşetler 25 kuruştan satılıyordu. Poşete ödenen 25 kuruşun 15 kuruşu ‘geri kazanım katılım payı’ olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na, 4 kuruşu da vergi olarak devletin kasasına gidiyordu. Yeniden değerlendirme oranları kapsamında yeni yılla birlikte poşette paranın tamamının devlete kalması bekleniyor.

Dünya’nın aktardığına göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2022 yılında uygulanacak poşet fiyatları görüşmek üzere konunun taraflarıyla toplantı düzenledi. Poşet üreticileri, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri, tüketici dernekleri ve zincir marketlerin katılımıyla yapılan toplantıda zam konusu hararetli tartışmalara sahne oldu. Türkiye’nin önde gelen zincir marketlerinin temsilcileri plastik poşet fiyatlarının 2022 yılında yüzde 100 zamlanarak 50 kuruşa satılmasında ısrarcı oldu.

PAGEV’in tepkisi

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu ise zam talebine tepki gösterdi.

Eroğlu’nun değerlendirmeleri şöyle: “2022’de poşete zam yapılmaz ise 25 kuruş tamamen devletin kasasına gidecek ve marketlerin payı sıfırlanmış olacak. Bunun önüne geçmek isteyen zincir marketler, 25 kuruşluk fiyatın yüzde 100 zamlanarak poşetin tüketiciye 50 kuruşa satılmasını istiyor. Böylece 2019 yılından önce poşeti kendi parasıyla alıp müşterisine ücretsiz sunan zincir marketler, zam üzerinden poşetten para kazanmaya devam etmeyi hedefliyor.

PAGEV olarak, zincir marketlerin zam talebini doğru bulmuyoruz. Zincir marketler, poşet üzerinden para kazanmak yerine 2019 yılından önce olduğu gibi poşet parasını kendi bütçesinden karşılamalı. Aksi halde özellikle geçim derdi çeken dar gelirli vatandaşın sırtındaki yük ağırlaşmış olur. Dar gelirli vatandaş, zincir marketleri zengin edemez.”