Merkez Bankası’ndan iki gün arayla dövize ikinci müdahale

Merkez Bankası (MB), döviz kurundaki rekor artışın ardından bir kez daha müdahalede bulundu.

Bankanın sitesinde yer alan açıklamada, “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir” dendi.

MB, dolar ve avroda tarihi zirvelerin görüldüğü bu dönemde, yedi yıl aradan sonra 1 Aralık’ta döviz satarak piyasaya müdahale etmişti.

Bugünkü müdahale de ilki gibi doların 13,88’i görmesinin ardından geldi. Ancak bu kez kura etkisi daha sınırlı oldu.

Bugünkü müdahale sonrası düşüş…

Dolar/TL, bugünkü müdahale sonrası 13,40’a geriledi. Oysa 1 Aralık’taki ilk müdahalede 12,50’li seviyeler görülmüştü.

TL’de hafta başından bu yana kayıp ise hâlâ yüzde 10’a yakın ve gelişmekte olan ülke para birimleri arasında açık ara önde.