Piyasa müdahalesi 1 milyar doları bulmuş

Merkez Bankası’nın (MB) yedi yıl aranın ardından piyasaya yaptığı doğrudan müdahalenin 1 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor.

Fotoğraf: Diken

MB, piyasaya son doğrudan müdahalesini ocak 2014’te 3,15 milyar dolarla yapmıştı.

Bloomberg’in aktardığına göre dün yapılan müdahalede günün ilk yarısında 500 milyon dolara yakın bir işlem büyüklüğü oluştu. Müdahale, piyasanın sakinleşmesinin ardından günün ikinci yarısında yaklaşık 200 milyon dolarlık satışla devam etti.

Merkez Bankası ayrıca vadeli tarafta da yaklaşık 340 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi.

Böylelikle müdahale büyüklüğü yaklaşık 1 milyar dolar olarak kaydedildi.

MB’nin müdahalenin net büyüklüğünü açıklamak için 15 günlük yasal süresi var.

Yorumlar

Reuters, MB’nin Türk Lirasının düşüşünü engellemek için dolar satmasını ‘Türkiye sahip olmadığı parayı harcıyor‘ başlıklı bir analizle duyurmuştu. Dasha Afanasieva imzalı haberde, MB’nin net rezervinin kasım ayı itibarıyla bir önceki aya göre 28 milyar dolardan 25 milyar dolara düştüğü, ancak yerel bankalarla yapılmış olan 48 milyar dolar değerindeki swaplar (takas) hesaplandığında rezervlerin ekside bulunduğu hatırlatılmıştı.

MB’nin verilerine göre geçen hafta swap hariç net rezerv eksi 35,3 milyar dolar kaydedildi.

MB eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, müdahale sonrası kurda ilk etapta yaşanan geri çekilmeyi ise piyasada derinliğin yok olmasına bağlamıştı. Müdahaleyle ilk etapta 12.47’lere kadar gerileyen kur, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarının ardından yeniden yükselmiş sonrasında gelen müdahaleler ile 13.20’ler civarında denge bulabilmişti.

Gelmiş geçmiş en etkili döviz müdahalelerinden biri gibi görünmesinin sebebi piyasada derinliğinin yok olmasıydı. Böyle dönemlerde döviz müdahalesi kurdaki ateşi hafifletir.



Öte yandan, para politikasının mevcut duruşu ve kredi genişlemesi ateşe benzin dökmeye devam ediyor. pic.twitter.com/3a8jGS7ebQ — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) December 1, 2021

TÜSİAD başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç ise müdahalenin MB tarafından ‘Ben buradayım‘ mesajı niteliğinde olduğunu, fakat faiz indirimlerinin devam etmesi durumunda bunun etkisinin beklendiği ölçüde olmayabileceğini söylemişti.

Faiz indirimleri ve kur

Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istekleri doğrultusunda eylül ayından bu yana yüksek enflasyona rağmen toplamda 400 baz puan faiz indirimi yapmıştı. Eylülde 8,30 seviyesinde olan dolar kuru ise önceki gün 13,90’nın üzerine çıkarak tarihi zirvesini bir kez daha yenilemişti.