Merkez Bankası’ndan 100 baz puanlık faiz indirimi

Merkez Bankası (MB) politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15’e çekti.

Fotoğraf: AA

TCMB’nin karara ilişkin metninde faiz indiriminde ‘sınırlı alanın kullanımının tamamlanmasını‘ aralık ayında değerlendireceğini bildirdi. Açıklamada ayrıca “Kurul, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin 2022 yılının ilk yarısı boyunca da etkisini sürdürmesini beklemektedir” denildi.

Merkez Bankası enflasyondaki yükselişe rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın uzun süredir istediği faiz indirimlerine eylülde 100 baz puan ile başlamış, geçen ay ise piyasa beklentilerini de aşan 200 baz puanlık indirimle süreç devam etmişti.

Karar öncesi piyasa beklentisi MB’nin bu ay da 100 baz puanlık bir indirim yapacağı yönündeydi.

Son olarak çarşamba günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz açıklamaları MB’nin faiz indirim sürecine devam edileceği yönünde güçlü bir mesaj olarak algılanmıştı.

Erdoğan, konuşmasında ‘Faiz sebeptir, enflasyon neticedir‘ görüşünü yineleyerek, “Ben bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Enflasyonla mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim.” demişti.

Sene başında 7,20’li seviyelerde bulunan dolar kuru ise faiz kararı öncesi 10,96 ile rekor tazelemiş, kayıp ise yüzde 50’lere kadar ulaşmıştı. Dolar/TL 2021 yılında en düşük seviyesini ise mart art ayında 6,89 ile görmüştü.

Enflasyon yüzde 20’ye dayandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı tüketici enflasyonu yıllık yüzde 19,89 olarak açıkladı. Aylık bazda artış ise yüzde 2,39 olarak kaydedildi. TÜİK’e göre ekimde üretici enflasyonu da yıllık yüzde 46,31.

TÜİK’in verilerinin ‘makyajlı‘ olduğunu iddia eden bağımsız araştırma kuruluşları ise yıllık enflasyonu ekimde yüzde 49,87 olarak hesapladı.

Odak noktası cari dengeye döndü

Merkez Bankası faiz indirimleri adına daha önce manşet enflasyondan çekirdek enflasyona kayan odak noktayı bir kez daha değiştirerek cari denge vurgusu yapmaya başlamıştı. MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın son enflasyon raporu sunumunda cari fazlanın sürdürülmesiyle uzun soluklu fiyat istikrarını yakalamanın mümkün olacağını, kurun da dengeye gireceğini söylemişti. Cari denge eylül ayında 1,65 milyar dolar fazla vermişti. Eylülde on iki aylık cari işlemler açığı ise 18,4 milyar dolar hesaplandı.