Merkez Bankası’ndan 200 baz puanlık faiz indirimi

Merkez Bankası (MB) politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 16’ya çekti.

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Merkez Bankası geçen ayki toplantıda mayıs 2020’den beri ilk kez faiz indirimine gitmiş ve politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 18 çekmişti.

Bugünkü karar öncesi piyasa beklentisi, Merkez Bankası’nın (MB) TL’deki değer kayıplarına rağmen 50-100 baz puanlık bir faiz indirimine gideceği yönündeydi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen hafta MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştükten sonra aynı gece faiz kararlarında oy hakkı bulunan MB başkan yardımcıları Semih Tümen, Uğur Küçük ile PPK üyesi Abdullah Yavaş’ı görevden almıştı.

Faiz indirimine karşı olduğunu bilinen üç ismin koltuklarından kaldırılması sonrası ise piyasada endişe artmış ve dolar kuru geçtiğimiz hafta hemen hemen her günü rekorla kapattıktan sonra 9,37’ye kadar çıkmıştı.

Sadece TL’de eylül ayı başından beri yüzde 10’a yakın değer kaybı yaşanması ise enflasyonu yüzde 20’nin üzerine taşıması bekleniyor.

Türkiye’ye İstatistik Kurumu eylülde enflasyonu yüzde 19.58 açıklamıştı. Bu rakam aynı zamanda iki buçuk yılın zirvesiydi.

MB’nin bundan sonra politika kararları için yakından izleyeceği mesajı verdiği çekirdek enflasyon göstergelerinde de geçen ay bozulma görülmüştü.

‘Aşağı yönlü düzeltme için sınırlı bir alan kaldı’

MB ayrıca bugünkü metinde politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığını kaydetti.

Metinde yer alan ifadeler şöyle: “Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 16 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmiştir.”