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Yaramazlara biraz batar!

Dolar ve avro ‘rekorla yatıp kalkıyor’

Dolar kuru sabaha karşı 9,37’yi, avro ise 10,93’ü aşarak yeni tarihi zirvesini gördü.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen hafta Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’yla görüştükten sonra faiz kararlarında oy hakkı bulunan MB başkan yardımcıları Semih Tümen, Uğur Küçük ile Para Politikaları Kurulu (PPK) üyesi Abdullah Yavaş’ı ‘koltuğundan kaldırmıştı.


Kararın piyasalarda faiz indirim beklentisini güçlendirmesi ise dolarda her gün yeni bir rekor seviyeye neden oluyor.

Dün iç piyasada günü 9,34 liradan kapatan dolar/TL, sabaha karşı 9,37’yi aşarak rekor kırdı, ardından da 9,33-9,34 seviyelerine çekildi. Avro ise saat 09:00 itibariyle 10,88 seviyelerinde geldi.

Altın da yükselişte

Altın fiyatları da artmaya devam ediyor. İstanbul serbest piyasada henüz bir hafta önce 505 liraya satılan gram altın, bugün 533 liraya yükseldi. Çeyrek altın ise 875 liradan satılıyor. Altın ons fiyatı 1775 dolar.

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