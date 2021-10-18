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Yaramazlara biraz batar!

Fransız yatırım bankası, dolar/TL kuru tahminini 9,80’e yükseltti

Fransız yatırım bankası Societe Generale (SocGen), Merkez Bankası’nın (MB) bu perşembe yapacağı para politikası kurulu toplantısında, bir öncekinde olduğu gibi politika faizini 100 baz puan indireceğini öngördü. Banka, dolar/TL kurunun da yıl sonunda 9,80 olacağını tahmin ediyor.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen hafta Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’yla görüştükten sonra faiz kararlarında oy hakkı bulunan MB başkan yardımcıları Semih Tümen, Uğur Küçük ile Para Politikaları Kurulu (PPK) üyesi Abdullah Yavaş’ı ‘koltuğundan kaldırmıştı.


Kararın piyasalarda faiz indirim beklentisini güçlendirmesi ise dolarda her gün yeni bir rekor seviyeye neden oluyor.

Dolar bu sabah rekorunu 9,29’a taşınırken, saat 16:01 itibariyle 9,30’dan işlem görüyor.

SocGen analistlerinin yatırımcılarla paylaştığı araştırma notunda, daha fazla faiz indiriminin ‘irrasyonel‘ olmasına karşın, “Merkez bankasının muhtemel hareket tarzını (açıklamak için) geleneksel ekonomik argümanları kullanmanın artık bir anlamının kalmadığı” ifadeleri kullanılarak faiz beklentisi öngörüldü.

Dolarda rekor serisi sürüyor

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