MB yönetiminde ‘faiz’ değişikliği

Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Semih Tümen ve Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu (PPK) Üyesi Abdullah Yavaş görevden alındı görevden alındı. Görevden alma kararı Cuhmurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu görüşmesinin ardından geldi.

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Resmi Gazete’de yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle üç isim görevden alındı.

Merkez Bankası başkan yardımcılığı koltuğuna BDDK Başkan Yardımcısı Taha Çakmak getirildi. PPK üyeliğine ise Yusuf Tuna atandı.

Görevden alma kararları bugün önceden açıklanmayan bir şekilde Çankaya Köşkü’nde Erdoğan ile Şahap Kavcıoğlu görüşme sonrası açıklandı.

Görüşme sonrası kulislerde, Erdoğan’ın faiz indirimi talebine karşı olan bir PPK üyesinin görevden alınmasının konuşulduğu ve olumlu sonuçlandığı iddiası konuşulmuştu.

Görevden alınan PPK üyesi Yavaş’ın faiz indirimi konusunda sıcak bakmayan görüşleriyle tanındığı iddia ediliyor.

PPK’nın geçen ay gerçekleştirilen toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18’e çekmişti.

Geçen ayki indirim piyasalarda şaşkınlık yaratsa da PPK toplantısı öncesi Kavcıoğlu’nun açıklamaları indirim sinyali olarak yorumlanmıştı. Kavcıoğlu, toplantı öncesi yaptığı bir açıklamada “Küresel merkez bankacılığında, para politikası duruşu belirlenirken, para politikasının etkisi dışında olan kısa vadeli arızi unsurlardan arındırılmış çekirdek enflasyon göstergeleri esas alınır” demişti.

Kavcıoğlu, mart ayında göreve gelmeden önce yüksek faize karşı duruşu ile biliniyordu. Kavcıoğlu’nun göreve getirildiği mart ayından bu yana dolar kuru yüzde 28’lik bir yükseliş gösterdi.

Değişiklik kararının ardından dolar kuru uluslararası piyasalarda rekor tazeleyerek 9,17 seviyesini gördü.

Reuters üç farklı kaynağa dayandırarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yedi ay önce göreve getirdiği Kavcıoğlu’na güvenini kaybetme aşamasına geldiğini ve son haftalarda iletişiminin de belirgin şekilde azaldığını yazmıştı.