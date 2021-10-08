Reuters’ın MB haberi Altun’u kızdırdı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Reuters’ın Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun görevden alınabileceği yönünde geçtiği haberi yalanladı.

Fotoğraf: DHA

Reuters üç farklı kaynağa dayandırarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yedi ay önce göreve getirdiği Kavcıoğlu’na güvenini kaybetme aşamasına geldiğini ve son haftalarda iletişiminin de belirgin şekilde azaldığını yazmıştı.

Altun, sosyal medya hesabından haberle ilgili bir açıklama yaptı.

Altun’un paylaşımı şöyle: “Yalan haberi sosyal medyanın sorunu zannediyorduk. Fakat görüyoruz ki artık ana akım medya da aynı meseleden muzdarip. Büyük medya kuruluşları bile bu tür yalanları kolayca dolaşıma sokabiliyor. Bu endişe verici bir durum.”

“Yalan haber”i sosyal medyanın sorunu zannediyorduk.



Fakat görüyoruz ki artık ana akım medya da aynı meseleden muzdarip.



Büyük medya kuruluşları bile bu tür yalanları kolayca dolaşıma sokabiliyor.



Bu endişe verici bir durum.



Her ikisi de YALAN👇👇 pic.twitter.com/DAkKvKCx9X — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 8, 2021

Erdoğan geçen iki buçuk yılda çoğunlukla faiz politikalarında yaşanan görüş ayrılığını neden göstererek üç MB başkanını görevden almıştı.

MB başkanının yeniden görevden alınabileceği endişeleri nedeniyle ayrıca bugün dolar 8,97 ile bir rekor daha kırmıştı.