Erdoğan yine mutsuzmuş, MB başkanı topun ağzındaymış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yedi ay önce göreve getirdiği Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’na güvenini kaybetme aşamasına geldiği, son haftalarda iletişiminin de belirgin şekilde azaldığı belirtildi.

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Erdoğan geçen iki buçuk yılda çoğunlukla faiz politikalarında yaşanan görüş ayrılığını neden göstererek üç merkez bankası başkanını aniden görevden almıştı.

Son olarak faizleri yüzde 19’a yükselten Naci Ağbal, mart ayında gece yarısı kararnamesi ile koltuğundan kaldırılmış, yerine Kavcıoğlu atanmıştı.

Daha sonra Erdoğan haziran ayında MB başkanı ile görüştüğünü, ağustos itibariyle enflasyonun düşüşe geçeceğini söylemişti. Bunu takiben halka hitaben aynı konuşmasında ağustos ayı sonrası için enflasyon düşüşü ve faiz indirimi sinyali vermişti. Enflasyonda beklenen düşüş ise gerçekleşmedi.

Bu dönemde ayrıca MB’nin kredibilitesi ve para politikası öngörülebilirliği de ciddi anlamda azaldı.

‘Erdoğan hayal kırıklığı yaşadı’

Reuters’a bilgi veren üç kaynaktan ikisi daha erken sürede daha düşük enflasyon ve daha düşük faiz politikası uygulanabileceğinin Erdoğan’a geçmişte söylendiğini, ancak gerçekleşmenin eylül itibariyle buna yakın bile olmadığına dikkat çekti.

İsmini vermek istemeyen kaynaklara göre, Erdoğan daha önce beklediği faiz indirimlerinin geçen aya kadar yapılamamış olmasından hayal kırıklığı yaşadı.

Analistler, MB son faiz indiriminin, kendini faiz düşmanı olarak da tanımlayan Erdoğan’ın MB üzerindeki etkisini de kanıtladığını belirtiyor. Yükselen enflasyona rağmen Erdoğan uzun süredir yatırımların önünü açmak, daha çok istihdam yaratmak için düşük faiz istediğini söylüyor. TL ise buna tepki olarak değer kaybediyor.

Son faiz indirimi kararının beklenen etkiyi yapmamasının ardından MB Başkanı Kavcıoğlu’nun görevden alınıp alınmayacağı piyasada daha yakından izlenirken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün Erdoğan’ın MB başkanını yakın zamanda ‘harcayacağını‘ dile getirmişti.

Akşener TL’deki değer kaybının gerçek sorumlusunun Erdoğan olduğunu, ancak kendisini ‘temize çıkarmak‘ için yine de MB başkanını görevden alacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığına yakın iki kaynak Kavcıoğlu’nun enflasyonu düşürmekte son aylarda başarısız olduğuna ve cumhurbaşkanın başkan ile önceki konuşmalarında söylenenlerin gerçeklememiş olduğuna dikkat çekti ve bunun bir ‘kırılma noktası‘ olduğunu da söyledi.

‘Faiz politikalarından memnun değil’

“Cumhurbaşkanının MB başkanına olan güveni sarsıldı” diyen konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, MB’den beklenin ‘hızlı faiz indirimleri‘ olmasına karşın ‘aylarca‘ bir önceki başkan Naci Ağbal tarafından belirlenen yüzde 19 olan faizlerin sabit tutulduğunu söyledi ve şöyle devam etti: “Erdoğan ve cumhurbaşkanlığı net olarak söyleyeyim halen faizlerin yüksekliği ve uygulamalar nedeniyle Kavcıoğlu ve MB’nin uygulamalarından memnun değil.“

Kavcıoğlu’nun cumhurbaşkanının güvenine hala sahip olup olmadığı sorusuna MB de yanıt vermedi.

Diğer iki kaynak da süreçteki memnuniyetsizliği teyit ederken, bunun dördüncü bir başkan değişimiyle sonuçlanma riski olduğuna da dikkat çekti. Böyle bir değişim son 12 ayda MB’nin üç farklı başkan görmesi anlamına gelirken piyasalarda volatiliteye de neden olabilir.

İkinci bir kaynak Kavcıoğlu’nun artık cumhurbaşkanı ile ‘sağlıklı bir iletişimi‘ kalmadığını söyledi ve ekledi: “Bir görevden alma olur mu? Bunu sadece Erdoğan bilir elbette. Ama üç merkez bankası başkanı görevden alındıktan sonra yeni bir merkez bankası başkanı daha görevden alınırsa bu sefer eleştirinin en yukarı yönelmesi de mümkün.”

TL üç yılda yüzde 50 değer kaybetti

MB eylül ayında Erdoğan’ın da uzun süredir beklediği faiz indirimini yapmış, politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 18’e çekmişti. Faiz indirimi sonrası TÜFE yüzde 19.58 ile iki buçuk yılın zirvesini görürken MB’nin daha yakından izleyeceğini belirttiği çekirdek enflasyon göstergeleri de eylülde yükselmişti.

Analistlere göre Erdoğan’ın para politikasında belirleyici olması da TL’nin son üç yılda yüzde 50 değer kaybetmesinde belirleyici bir sebep oldu. Bu sürecin neredeyse tamamında Türkiye’de çift haneli enflasyon görüldü.

TL’deki bu değer kaybı Türkiye’de yaşananların satın alma gücünü eritirken, bu ekonomik görünüm en geç 2023’te düzenlenecek seçimler öncesi şimdiden oy kaybı olarak anketlerde hissediliyor.

Analistlere ve muhalefete göre Erdoğan’ın başında olduğu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ekonomik sorunların da önemli bir nedeni. Akademisyenler kalıcı düşük faiz ortamının mevcut ya da benzer adımlarla oluşmasını mümkün görmüyor. Erdoğan’ın seçimler öncesinde faiz indirimlerinin ekonomiyi canlandıracağı görüşü de yüksek enflasyon ve TL’deki değer kaybı nedeniyle işe yarayacak gibi de görünmüyor.

Reutes’a bilgi veren kaynaklardan biri ayrıca Akşener’in dünkü açıklaması sonrası Erdoğan’ın MB konusunda alabileceği kararı erteleme ihtimali oluşturduğuna dikkat çekti.

Erdoğan MB’nin eylül indirimi sonrası enflasyonda düşüş olacağını söyledi ancak faiz konusuna değinmedi.