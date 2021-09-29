Faiz indiriminin ardından dolar/TL 8,95’i gördü

TL, Merkez Bankası’nın faiz indirim kararının ardından değer kaybetmeye devam ediyor. Bloomberg HT’ye göre Dolar/TL kuru uluslararası piyasalarda 8,95’i gördü.

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Merkez Bankası, politika faizini piyasa beklentilerinin aksine 100 baz puan indirerek yüzde 18 seviyesine çekti. Böylelikle 1,5 yıl sonra ilk faiz indirim kararı gelmiş oldu.

Dolar/TL, Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 18’e indirmesinden sonra tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüş ertesi gün de rekor tazelemişti. İki gün önce ise 8,8995’le yeni tarihi zirvesini görmüştü.

Saat 21.19 itibariyle dolar/TL uluslararası piyasalarda 8,9561’den işlem görüyor.