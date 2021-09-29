Diken

Yaramazlara biraz batar!

Faiz indiriminin ardından dolar/TL 8,95’i gördü

TL, Merkez Bankası’nın faiz indirim kararının ardından değer kaybetmeye devam ediyor. Bloomberg HT’ye göre Dolar/TL kuru uluslararası piyasalarda 8,95’i gördü.

Fotoğraf: Reuters

Merkez Bankası, politika faizini piyasa beklentilerinin aksine 100 baz puan indirerek yüzde 18 seviyesine çekti. Böylelikle 1,5 yıl sonra ilk faiz indirim kararı gelmiş oldu.


Dolar/TL, Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 18’e indirmesinden sonra tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüş ertesi gün de rekor tazelemişti. İki gün önce ise 8,8995’le yeni tarihi zirvesini görmüştü.

Saat 21.19 itibariyle dolar/TL uluslararası piyasalarda 8,9561’den işlem görüyor.

Dolar kurunda yerliler daha karamsar

Dolar/TL yeni zirve: Bankacılar risklere dikkat çekti

Faiz indiriminin ardından dolarda rekorlar sürüyor

Faiz kararı sonrası dolar tüm zamanların zirvesinde

Erdoğan konuştu, TL eridi

Merkez Bankası’ndan faiz indirimi

Çekirdek enflasyon ‘in’ manşet enflasyon ‘out’: Faiz indirimi yolda mı?

SON HABERLER

Amazon’dan ev robotu: Astro

Amazon’un 1000 dolarlık ev robotu Astro tekerlekleriyle odadan odaya eşya taşıyabiliyor, müzik çalabiliyor, görüntülü konuşma olanağı sağlıyor ve sahibi yokken eve göz kulak oluyor.

Atandığı ülkeye gidemeyen büyükelçi, kendini bahçe işlerine verdi

Yaklaşık 6 ay önce Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar Birliği Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne atanan Ali Sait Akın, ülkede devam eden iç karışıklık nedeniyle büyükelçi değişikliği yapılamayınca görevine başlayamadı. Akın da, Rize’nin Hemşin ilçesindeki baba evine giderek orada tarım işiyle uğraşmaya başladı.