Faiz indiriminin ardından dolarda rekorlar sürüyor

TL, Merkez Bankası’nın dün yaptığı faiz indirim kararının ardından bugün değer kaybetmeye devam ediyor. Dolar/TL faiz indiriminin ikinci gününde de rekor tazeledi.

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Merkez Bankası, dün politika faizini piyasa beklentilerinin aksine 100 baz puan indirerek yüzde 18 seviyesine çekti. Böylelikle 1,5 yıl sonra ilk faiz indirim kararı gelmiş oldu.



Piyasadaki beklenti ise faizlerin yüzde 19 seviyesinde kalacağı yönündeydi.



Karar metinine bundan sonra manşet enflasyon yerine çekirdek göstergelere odaklanılacağı ifadeleri de ilk kez girdi. Ayrıca, sıkı duruş taahhüdü veren ifadeler çıkarıldı.

Faiz indiriminin ikinci gününde dolar/TL ise bugün yine yüzde 1’den fazla değer kaybederek 8,85’le rekor tazeledi. Kur dün karar sonrası 8,65’ten bir anda 8,80’nin üzerine fırlayarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmişti.

Avro/TL ise saat 11:15 itibarıyla 10,39’dan işlem görüyor.

Türkiye’nin kredi temerrüt risk primi (CDS) 413 baz puana kadar tırmanırken Türkiye 10 yıllık devlet tahvili faizi ise son iki günde 70 baz puana yakın yükseldi.