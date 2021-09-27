Dolar/TL yeni zirve: Bankacılar risklere dikkat çekti

Dolar/TL, ekonomistlerden yoğun eleştiri alan faiz indiriminin ardından 8,8995 ile yeni tarihi zirvesini görürken, piyasalar faiz indirimlerinin ne hızda devam edeceğine odaklanmış durumda.

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Merkez Bankası (MB) enflasyondaki yükselişe rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın uzun süredir istediği faiz indirimlerine geçen hafta 100 baz puan ile başladı. Ekonomistler politika faizinin yüzde 19’da sabit kalacağını tahmin ediyordu.

Dolar/TL MB’nin faiz kararı öncesi işlem gördüğü 8,65 civarından bugün 8,8995’e kadar yükseldi ve 2 Haziran’da test edilen 8,88 zirvesini aştı.

Dolar/TL’deki yükseliş ise esasen ay başında 8,3 seviyesinden Erdoğan’ın uzun süredir istediği faiz indirimlerine başlanacağı yönündeki MB’nin yatırımcılara verdiği ilk mesajla başlamıştı.

Yabancılar zaten düşük seviyelerdeki Türkiye yatırımlarını daha da azaltma yönünde tüm TL ve TL cinsi yatırım araçlarını sattı. Lokaller ise 265 milyar dolar civarındaki döviz birikimlerinden kar realizasyonu ya da nakit TL ihtiyacı için 2 milyar dolara yakın seviyede döviz bozdurdu.

Dolar/TL saat 08:55’te 8,88, aynı saatte avro/TL 10,41 seviyesindeydi.

MB’nin faiz indirimi kararı sonrasında TL varlıklardaki satış baskısı BIST-100’de özellikle bankacılık endeksinde tahvil piyasasında CDS’lerde yani tüm Türkiye varlıklarında görüldü.

Bu hafta piyasalar MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun salı günü ‘Finansın Geleceği’ toplantısında yapacağı konuşmaya odaklandı.

Piyasalar MB ve siyasilerin yapacağı konuşmalardan önümüzdeki aylarda da ‘politika hatası’ olarak görülen faiz indirimlerinin devam edip etmeyeceğini anlamaya çalışacak.

Bankacılar risklere dikkat çekti

MB’nin siyasilerin de etkisinde kalarak tek bir faiz indirimi ile yetinmeyeceğini düşünen ekonomistler indirim beklentilerini de öne çekti.

Geçen hafta boyunca eleştirilerini dile getiren ekonomistler, bu revizyonlarla birlikte TL’nin değer kaybı nedeniyle Türkiye ekonomisine yönelik risklerin arttığını da belirtiyor. Enflasyon beklentileri önümüzdeki yıl için yukarı revize edilirken, bankacılara göre en önemli risk ise TL’nin değer kaybı.

Reuters ajansına konuşan birçok bankacı, faiz indirimlerinin devam etmesi halinde kısa sürede yeni faiz artışlarına ihtiyaç duyulacağını düşünüyor. Ancak siyasi gerekçelerle MB’nin bir artış yapma kabiliyetinin zayıf olduğu endişesi TL’deki değer kaybının daha hızlı olmasına neden oluyor.

Bankacıların dikkat çektiği bir diğer unsur ise MB’nin indirim kararı ile tahvil (borç senedi) getirilerini yukarı yönlü etkilemesi oldu. Bankacılar tahvil getirilerinin faiz indirimine rağmen yukarı hareket etmesinin kısa vadeli faizlerin MB kontrolünden çıkma olasılığını endişe ile izliyor.