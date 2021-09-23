MB’nin faiz indirimine kim ne dedi?

Merkez Bankası’nın (MB) faiz indirimi kararını muhalefet partileri tepkiyle karşıladı. Ekonomistlerden de uyarı geldi.
MB Para Politikası Kurulu, mart ayından bu yana yüzde 19’da sabit tutulan politika faizini bugün yüzde 18’e indirmiş, bunun üzerine ABD Doları, TL karşısın tüm zamanların rekorunu kırmıştı.
Eski MB başkanı, hali hazırda İYİ Parti’de siyaset yapan Durmuş Yılmaz, kararı “Bu kararla soframızdaki beş zeytinden iki tanesi daha çalındı” diye değerlendirdi. Yılmaz, ‘daha yüksek bedel ödemeye’ hazırlıklı olunmasını istedi.
HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, faizin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla düşürüldüğünü belirterek “Ülkemiz; kur, enflasyon, faiz sarmalından çıkamayacak!” ifadesini kullandı.
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Twitter’dan “Erdoğan korkusu, Uçak piste teker değdirmeden, TCMB’ye hesapsız, kitapsız faiz indirtti” yorumunu yaptı.
TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, kararı şöyle yorumladı: “Kredilerde baskı net. Fakat enflasyonu kontrol edemiyoruz, bu durumda çok daha yüksek bir enflasyon/kredilerde çok daha fazla baskı görürüz, yaptığımız faiz indirimi tersine döner.”