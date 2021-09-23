MB’nin faiz indirimine kim ne dedi?

Merkez Bankası’nın (MB) faiz indirimi kararını muhalefet partileri tepkiyle karşıladı. Ekonomistlerden de uyarı geldi.

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MB Para Politikası Kurulu, mart ayından bu yana yüzde 19’da sabit tutulan politika faizini bugün yüzde 18’e indirmiş, bunun üzerine ABD Doları, TL karşısın tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

Şu konuşmada "bizde MB paso hata yaptığı için" demiştim ama bu hata değil. Taammüden cinayet.



Bu arada, o konuşmanın başı biraz hayat hikayesi, sonu Türkiye ekonomisi ama ortasında doktora eziyeti var, damdan düşmüşten duymak isteyen varsa.https://t.co/PdjeVPir6c — Refet Gürkaynak (@RefetGurkaynak) September 23, 2021

Merkez Bankası politika faizini enflasyonun altına indirdi. Umarız, yeni yılda pek çok vergi, harç ve cezaya gelecek zammın dayanağı olan yeniden değerleme oranında da yetki kullanılarak bir indirime gidilir. Aksi halde önümüzdeki yıl işimiz daha da zorlaşacak… — Ozan Bingöl (@ozanbingoll) September 23, 2021

Siyasetçi oy kaybediyor diye bastığı parayı çöpe atan bir merkez bankası yöneticileri kendilerini de tarihin çöplüğüne atmışlardır. — Uğur Gürses (@ugurses) September 23, 2021

2. Erdoğanomics Dönemi başladı.

Ilki ülkeye enflasyon, halka fakirlik getirmiş, Merkez Bankası'na 128 milyar dolara malolmuştu.



Tek Adam'ın şahsi ikbali için ülke ateşe atılıyor. — Emin Çapa (@ecapa_aklinizi) September 23, 2021

Merkez Bankası politika faizini bir puan düşürdü.

Ne yazık ki başımıza yeni dertler açacak bir karar bu. — Fatih Özatay (@OzatayFatih) September 23, 2021

Eski MB başkanı, hali hazırda İYİ Parti’de siyaset yapan Durmuş Yılmaz, kararı “Bu kararla soframızdaki beş zeytinden iki tanesi daha çalındı” diye değerlendirdi. Yılmaz, ‘daha yüksek bedel ödemeye’ hazırlıklı olunmasını istedi.

TCMB süpriz yaparak politika faizini %19.0 dan %18 düşürdü. Bu kararla soframızdaki 5 zeytinden iki tanesi daha çalındı. Sabırsızlık yine baskın çıktı. Her zaman olduğu gibi yine başa döndük. Daha yüksek faize ve yüksek bedel ödemeye hazırlıklı olalım. — Durmuş Yılmaz (@DurmusYillmaz) September 23, 2021

HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, faizin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla düşürüldüğünü belirterek “Ülkemiz; kur, enflasyon, faiz sarmalından çıkamayacak!” ifadesini kullandı.

Merkez Bankası, Erdoğan’ın talimatıyla faizi düşürdü.

Dolar fırladı!

Yüksek kurla enflasyon yükseleceği için sonunda yeniden faizi yükseltmek zorunda kalacaklar…

Ülkemiz; kur, enflasyon, faiz sarmalından çıkamayacak!

Bedelini yine zamlarla vatandaşa ödetecek basiretsizler! — Garo Paylan – Կարօ Փայլան (@GaroPaylan) September 23, 2021

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Twitter’dan “Erdoğan korkusu, Uçak piste teker değdirmeden, TCMB’ye hesapsız, kitapsız faiz indirtti” yorumunu yaptı.

Erdoğan korkusu, Uçak piste teker değdirmeden, TCMB’ye hesapsız, kitapsız faiz indirtti.

Milletin parası yine pul oldu.

Hep diyoruz;

Erdoğan Şahsım Hükümeti sebep,

Hayat pahalılığı sonuçtur. pic.twitter.com/KmzpXourO1 — Faik Öztrak (@faikoztrak) September 23, 2021

TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, kararı şöyle yorumladı: “Kredilerde baskı net. Fakat enflasyonu kontrol edemiyoruz, bu durumda çok daha yüksek bir enflasyon/kredilerde çok daha fazla baskı görürüz, yaptığımız faiz indirimi tersine döner.”