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Yaramazlara biraz batar!

Dolarda rekor serisi sürüyor

Faiz indirimi kaygısı ile dolar/TL’deki rekor serisi devam ediyor. Üst üste yedi işlem gününde de tarihi seviyesini artıran dolar kuru, bu sabah 9,29’a kadar çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen hafta Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’yla görüştükten sonra faiz kararlarında oy hakkı bulunan MB başkan yardımcıları Semih Tümen, Uğur Küçük ile Para Politikaları Kurulu (PPK) üyesi Abdullah Yavaş’ı ‘koltuğundan kaldırmıştı.


Kararın piyasalarda faiz indirim beklentisini güçlendirmesi ise dolarda her gün yeni bir rekor seviyeye neden oluyor.

Dolar bu sabah rekorunu 9,29’a taşınırken, saat 11:15 itibariyle 9,28’den işlem görüyor.

Avro/TL de 10,79’u aşarak rekor tazeledikten sonra 10,76 seviyesinde.

Merkez Bankası, faiz kararını 21 Ekim Perşembe günü verecek.

Piyasa beklentileri MB’nin 50 ila 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapabileceği yönünde.

Politika faizi şu an yüzde 18 seviyesinde bulunuyor. Enflasyon ise yüzde 20’ye doğru yükselişini sürdürerek 2,5 yılın zirvesinde. 

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