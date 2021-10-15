Kılıçdaroğlu, MB Başkanı’yla görüştü: Siyasetin müdahalesini istemiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dolar kurundaki tarihi rekorların ardından Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’yla görüştü.

Fotoğraf: Merkez Bankası

Kılıçdaroğlu’nun görüşme sonrası yaptığı açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: “Sıcak siyasetin Merkez Bankası’na müdahale etmesini istemiyoruz. Merkez Bankası’nın yetkililerinin kararnamelerle alınmasının doğru olmadığını ifade ettik. Merkez Bankası’nın bağımsızlığına müdahale edenin Erdoğan olduğunu biliyoruz. Erdoğan’a çağrı yapıyorum. Merkez Bankası’nın kurumsal kimliğine saygı göster.

Dolardaki yükselişe ilişkin hassasiyetimizi de ifade ettik. Dolar/TL’deki yükselişin yansımaları sokaktaki insana yansıyacak. Gördüğümüz tablo şu, mevcut hükümet mutfaktaki tencereyi de almak istiyor. Zam yağmuru hepimizin önünde ciddi bir engel olarak duruyor. Bu konudaki hassasiyetimizi ifade ettik. Fakirin fukaranın hakkını korumak açısından bir fon oluşturulmalı. Karakış fonu kurulması gerektiğini tekrarladım. Aksi halde bu kış vatandaşlar için çok daha kötü olacak.”

Kavcıoğlu ise görüşme sonrası şunları söyledi: “Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Eleştirilerine yönelik açıklamalar yaptık, Merkez Bankası bu ülkenin en gözde kurumlarından biridir, herkesin sahiplenmesi gereken bir kurumdur. Rakamlarımız çok güzel bir şekilde gelişmektedir, bunları anlattık. Merkez Bankası’nı yıpratan açıklamaların bizi üzdüğünü buradan herkese ifade edeyim.”

Kavcıoğlu, Merkez Bankası’nın güçlü olduğunu ve rezervlerinin 125 milyar dolara yaklaştığını belirterek şöyle devam etti: “Herkesin bu rakamları açıklaması ve gündeme getirmesi Merkez Bankası’nı güçlü kılacaktır. Artan rezervler TCMB’nin gücünü gösteriyor. Rezerv tanımının ne olduğu da açık, Plan ve Bütçe’de yaptığım açıklamada da var, bizim rezervimiz bu tanıma uygundur, ortalamanın üzerinde bir rezerv noktasına geldik.”

Kavcıoğlu, görevden alma ve dolar kurundaki artış hakkında da konuştu: “Görevden almaların bir kısmı bizim tercihimiz, bir kısmı da arkadaşların tercihi. Görevden almaların altında bir şey aramak doğru değil. TCMB yıllardır faiz indiriyor, faiz artırıyor, yıllardır bu arkadaşlar görev yapıyor, bir şey çıkarmak için yorumlar doğru değil. Döviz kurunda yaşanan artışta ABD dolarının dünyada güçlenmesi de önemli. İnşallah her şey güzel olacak.”

Kavcıoğlu, ayrıca 21 Ekim’deki PPK toplantısında tüm gelişmeleri analiz ederek faiz kararı alacaklarını da ekledi.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’yla görüştükten sonra faiz kararlarında oy hakkı bulunan MB başkan yardımcıları Semih Tümen, Uğur Küçük ile PPK üyesi Abdullah Yavaş’ı görevden almıştı.

Merkez Bankası’nın geçen ay piyasa beklentilerinin aksine yaptığı faiz indiriminin ardından tansiyonu iyice yükselten gelişme sonrası dolar peş peşe rekorlar kırarak bugün 9,24’e kadar çıktı.

Kılıçdaroğlu ayrıca görevden almalar sonrası yaptığı bir diğer paylaşımda Kavcıoğlu’nu hedef alarak, “MB başkanının bu ihanette sorumluluğu gitgide artıyor. Unutmayacağım bunu” demişti.