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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu: MB başkanının ihanette sorumluluğu gitgide artıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası’nda (MB) gece yarısı görevden alma ve atamaları eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’yla görüştükten sonra faiz kararlarında oy hakkı bulunan MB başkan yardımcıları Semih Tümen, Uğur Küçük ile PPK üyesi Abdullah Yavaş’ı görevden almıştı. Kararın ardından ABD Doları, TL karşısında 9.19’u kadar yükselerek rekor kırmıştı.


CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter’daki paylaşımında, Erdoğan ile Kavcıoğlu’nun ‘ele ele verdiğini, halkı fakirleştirdiğini’ dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Bu açıkça millete zulümdür. Şunu da söyleyeyim, Merkez Bankası Başkanı’nın bu ihanette sorumluluğu gitgide artıyor. Unutmayacağım bunu!”

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