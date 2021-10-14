Kılıçdaroğlu: MB başkanının ihanette sorumluluğu gitgide artıyor

Türkiye’de 1 Temmuz itibariyle Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından vaka ve ölüm sayılarında artış yaşanmıştı. Eylül ayıyla birlikte yüz yüze eğitim başlaması ise bulaşının artmasına elverişli bir ortam yarattı. Aşılamanın yavaşladığı bu süreçte vaka sayılarının günlük 30 binlerde, ölümlerin ise 200’ler seviyesinde tespit edildiği görülüyor.