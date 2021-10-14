‘MB operasyonu’ sonrası dolarda yeni zirve

Dolar/TL, enflasyonun yükseldiği bir dönemde faiz indirimlerine başlayan Merkez Bankası’nda (MB) aralarında indirim kararına itiraz edenlerin de yer aldığı üç yöneticinin görevden alınması ardından 9,19’a yükselerek yeni zirveyi gördü.

Dolar/TL Resmi Gazete’de yer alan üç üyenin görevden alınması ardından gece illikit piyasada 9,19’a kadar yükseldikten sonra bu sabah güne 9,15 civarında başladı.

Yatırımcılar, küresel merkez bankalarının sıkılaştırma yönlü adımları değerlendirdiği, enflasyonun 2,5 yılın zirvesine yükseldiği bir dönemde MB’nin geçen ay 100 baz puanla başladığı faiz indirimlerine devam edip etmeyeceğini ana gündem maddesi olarak izliyorlar. Görevden almaların kararlara nasıl etki edeceğini de piyasalar anlamaya çalışıyorlar.

Erdoğan, dün MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştükten sonra faiz kararlarında oy hakkı bulunan MB başkan yardımcıları Semih Tümen, Uğur Küçük ile PPK üyesi Abdullah Yavaş’ı görevden aldı.

Gece yarısında Resmi Gazete’de yer alan atama kararına göre başkan yardımcılığına Taha Çakmak ve PPK üyeliğine Yusuf Tuna atandı.

Piyasanın iktisadi gerekçelerle açıklamakta zorlandığı faiz indirim kararına eylül ayında da itiraz eden Küçük, ABD’de yaşayan ve sadece PPK kararları için Türkiye’ye gelen ve birçok karara katılmayan Yavaş ve başkan olmak istediği basında yer alan Tümen MB’den gönderilmiş oldu.

Dolar/TL’deki yükselişe MB’nin para politikasına ilişkin endişeler ve dolardaki küresel değer kazancı yön verirken MB’nin ilk faiz indirimi mesajını vermeden önce kur 8,3 seviyesindeydi.

Dolar/TL yeni rekor olan 9,19’u gördükten sonra saat 09:27’de 9,17, avro/TL 10,65 seviyesindeydi.

Piyasalar faiz indirimlerinin devamı için politik baskı olduğundan kaygılanırken, bu belirsizlikler TL’de satış baskısını artırıp enflasyon beklentilerini yükselterek, TL’de değer kayıplarının devam edeceği bir kısır döngü oluşturuyor.