MB’deki görevden almalar sonrası Türkiye’nin risk primi altı ayın zirvesinde

Türkiye’nin kredi temerrüt risk primi (CDS), Merkez Bankası (MB) Para Politikası Kurulu üyelerindeki değişiklik sonrasında 453 baz puan seviyesini gördü. Bu aynı zamanda son altı ayın da zirvesi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’yla görüştükten sonra faiz kararlarında oy hakkı bulunan MB başkan yardımcıları Semih Tümen, Uğur Küçük ile PPK üyesi Abdullah Yavaş’ı görevden almıştı.

Kararla birlikte Türkiye’nin kredi temerrüt risk primi (CDS) bugün 453 baz puana kadar ulaştı. Türkiye’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 19,81 ile Mayıs 2019’dan bu yana en yüksek seviyede bulunuyor.

CDS primleri ülkelerin borçları geri ödememe risklerini ölçen bir gösterge. Primin yükselmesi ülkede daha çok riskli bir ortama girilmiş bulunduğunun da ifade edilme biçimi.

Türkiye’nin CDS’i en son mart ayındaki MB başkan değişikliği sonrasında 10 günde 175 baz puana yakın artışla 482 baz puana ulaşarak 2021’in zirvesini görmüştü. Türkiye 10 yıllık tahvil faizleri ise o dönem yüzde 19,17 seviyesinde seyrediyordu.

Karar sonrası ayrıca dolar/TL 9,18’le tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.