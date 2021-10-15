Dolar ‘operasyon’ etkisiyle yeni zirvede

Dolar/TL, enflasyonun yükseldiği bir dönemde faiz indirimlerine başlayan Merkez Bankası’nda (MB) aralarında indirim kararına itiraz edenlerin de yer aldığı üç yöneticinin görevden alınması ardından 9,21’e yükselerek yeni zirveyi gördü.

Önümüzdeki hafta düzenlenecek MB’nin olağan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimlere karşı çıkan üyelerin gönderilmesi sonrası indirimlerinin devam edeceği endişesi de TL’deki değer kaybında etkili oldu.

Dolar/TL Resmi Gazete’de yer alan üç üyenin görevden alınması ardından dün 9,19’a kadar yükseldikten sonra bu sabah 9,21’e tırmandı.

Yatırımcılar, dünyanın pek çok yerinde merkez bankalarının sıkılaştırma yönlü adımları değerlendirdiği, Türkiye’de ise enflasyonun iki buçuk yılın zirvesine yükseldiği bir dönemde MB’nin geçen ay 100 baz puanla başladığı faiz indirimlerine devam edip etmeyeceğini yakından izliyor. MB’nin politika faizi şu an yüzde 18 seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL bu sabah yeni rekor olan 9,21’i gördükten sonra saat 09:11’de 845’te 9,21, avro/TL 10,69 seviyesindeydi.

Dolar/TL’deki yükselişe MB’nin para politikasına ilişkin endişeler ve dolardaki küresel değer kazancı yön verirken MB eylül başında ilk faiz indirimi mesajını vermeden önce kur 8,3 seviyesindeydi.

Kısır döngü

Piyasalar iktisadi gerekçelerle açıklamakta zorlandığı faiz indirimlerinin devamı için politik baskı olduğundan da endişeli. Bu belirsizlikler de TL’de satış baskısını artırıp enflasyon beklentilerini yükselterek TL’de değer kayıplarının devam edeceği bir kısır döngü oluşturuyor.

Sadece eylül ayı başından beri yüzde 10’a yakın değer kaybeden TL’de kayıplar sürüyor. Bu bile yaratacağı iki puanın üzerinde geçişkenlik etkisiyle TÜFE’yi yüzde 20’inn üzerine tek başına yükseltebilecek bir neden. Enflasyon yüzde 19.58 ile iki buçuk yılın zirvesinde bulunuyor. TL yılbaşından beri ise dolar karşısında ise yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti.

Ekonomistler faiz indirimi sonrası enflasyon tahminlerini bu yıl için yukarı çekerken, 2022 için yukarı yönlü revizyonları ise eskisine kıyasla büyük boyutta yapılmaya başladı.

MB ise enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu, enflasyonun yeniden düşüş trendine gireceğini belirtiyor.

Birçok bankacı MB’nin faiz indirimlerinin devam etmesi halinde ani faiz artışlarına kısa sürede ihtiyaç duyulabileceği endişesini dile getiriyor.

Reuters’a konuşan Eko Faktoring Ekonomisti Arda Tunca, PPK’daki değişiklikler sonrası “MB’nin artık Türkiye’nin para politikasını yönetemeyecek durumda olduğunu güçlü bir şekilde gösteriyor” dedi.