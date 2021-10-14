Faizde tahmini tutan tek analist, ‘operasyon’ sonrası beklentisini değiştirdi

Ekonomist İbrahim Aksoy, Merkez Bankası’nda dün gece yapılan değişikliklerin ardından faiz indirimi tahminini 50 baz puandan 100 baz puana revize ettiğini belirterek “Faiz indirimi döngüsüne girmiş görünüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştükten sonra faiz kararlarında oy hakkı bulunan MB başkan yardımcıları Semih Tümen, Uğur Küçük ile Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi Abdullah Yavaş’ı görevden almıştı.

Gece yarısında Resmi Gazete’de yer alan atama kararına göre başkan yardımcılığına Taha Çakmak ve PPK üyeliğine Yusuf Tuna atandı. Atama kararının ardından illikit piyasada dolar/TL 9,19 ile yeni zirveyi gördü. Kur bu sabah da güne 9,15’ten başladı.

Anketlerdeki tahminleriyle Bloomberg’in sıralamasında en önde yer alan ve faiz indirimi öngören tek analist olan HSBC Portföy Baş Ekonomisti İbrahim Aksoy, dün geceki değişiklikten sonra faiz indirim tahminini 100 baz puan olarak revize ettiği bildirdi. Aksoy, ”MB’deki değişiklikler sonrasında 21 Ekim toplantısı için faiz indirimi tahminimi 50 baz puandan 100 baz puana revize ediyorum. Faiz indirimi döngüsüne girmiş görünüyoruz. Şu anda yüzde -1.3 olan reel politika faizi 2020’de yüzde -4.4’e kadar düşürülmüştü” dedi.