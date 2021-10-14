Diken

Yaramazlara biraz batar!

Faizde tahmini tutan tek analist, ‘operasyon’ sonrası beklentisini değiştirdi

Ekonomist İbrahim Aksoy, Merkez Bankası’nda dün gece yapılan değişikliklerin ardından faiz indirimi tahminini 50 baz puandan 100 baz puana revize ettiğini belirterek “Faiz indirimi döngüsüne girmiş görünüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştükten sonra faiz kararlarında oy hakkı bulunan MB başkan yardımcıları Semih Tümen, Uğur Küçük ile Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi Abdullah Yavaş’ı görevden almıştı.


Gece yarısında Resmi Gazete’de yer alan atama kararına göre başkan yardımcılığına Taha Çakmak ve PPK üyeliğine Yusuf Tuna atandı. Atama kararının ardından illikit piyasada dolar/TL 9,19 ile yeni zirveyi gördü. Kur bu sabah da güne 9,15’ten başladı.

Anketlerdeki tahminleriyle Bloomberg’in sıralamasında en önde yer alan ve faiz indirimi öngören tek analist olan HSBC Portföy Baş Ekonomisti İbrahim Aksoy, dün geceki değişiklikten sonra faiz indirim tahminini 100 baz puan olarak revize ettiği bildirdi. Aksoy, ”MB’deki değişiklikler sonrasında 21 Ekim toplantısı için faiz indirimi tahminimi 50 baz puandan 100 baz puana revize ediyorum. Faiz indirimi döngüsüne girmiş görünüyoruz. Şu anda yüzde -1.3 olan reel politika faizi 2020’de yüzde -4.4’e kadar düşürülmüştü” dedi.

‘MB operasyonu’ sonrası dolarda yeni zirve

MB’deki ‘operasyon’un perde arkası

MB yönetiminde ‘faiz’ değişikliği

Reuters’ın MB haberi Altun’u kızdırdı

Erdoğan yine mutsuzmuş, MB başkanı topun ağzındaymış

Faiz indirimi: Erdoğan piyasalara karşı

Fed’le kıpırdayan dolar/TL, MB’yi bekliyor

Dolar/TL’de piyasa Fed ve MB’ye odaklandı

Faiz kararı öncesi eski MB başkanı Ağbal’dan imalı paylaşım

IIF, Merkez’in bu ay 50 baz puanlık faiz indirimi yapacağını öngörüyor

Merkez’den ‘zorunlu karşılık’ hamlesi: Faiz kararına hazırlık mı?

MB yine çekirdek enflasyonu öne çıkardı: Faiz indirimine mi hazırlanıyor?

Çekirdek enflasyon ‘in’ manşet enflasyon ‘out’: Faiz indirimi yolda mı?

Enflasyon, politika faizini aştı: Yıllık 19,25

Erdoğan ‘Şart’ demişti: Uzmana göre enflasyon, faiz indirimine imkan tanımaz

Enflasyon reel faize dayandı, kurda gerileme sürüyor

Enflasyon 26 ayın zirvesinde

Erdoğan konuştu, TL eridi

Erdoğan mesajı verdi: Faizi düşürmemiz şart

SON HABERLER

İnkarcılık

Bir toplumun kurumlarında bozulma ve çöküş, oldukça uzun bir süreçtir. Bu süreçte en öne çıkan unsur, egemen grup tarafından hem yapısal hem idari hem de işlevsel hataların sürekli ve yaygın olarak inkâr edilmesidir.

Eski TÜGVA yöneticisi: Özellikle Adalet Bakanlığı’na yerleşiyorlar

Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) ‘torpil listesi’ne dair Twitter’da paylaşılan belgelerle ilgili konuşan eski vakıf yöneticisi Tamer Özsoy, vakfın il binalarını belediyelerden bedelsiz olarak tahsis ettiğini, özellikle Adalet Bakanlığı’nda kadrolaştığını, bekçi alımlarında ciddi bir rol oynadığını söyledi.