Faiz kararı öncesi eski MB başkanı Ağbal’dan imalı paylaşım

Merkez Bankası (MB) eski başkanı Naci Ağbal bankanın bu haftaki kritik faiz kararı öncesi öngörülebilir para politikasının önemine ilişkin eski bir yazısını paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Naci Ağbal’ı MB başkanlığı görevinden mart ayı sonunda alıp yerine Şahap Kavcıoğlu’nu atamıştı.

Ağbal, görevden alınmasından sonra para politikası içeriği bulunan ilk paylaşımını hafta sonunda Twitter üzerinden yaptı ve 5 Mart tarihli ‘Kalıcı fiyat istikrarı için kararlı ve öngörülebilir para politikasının önemi’ başlıklı yazısına atıfta bulundu.

Ağbal’ın yazısının odak noktası para politikasında öngörülebilirlik ve güven unsurunun ekonomiye etkisi idi.

Ağbal bu yazıda, “Önümüzdeki dönemde de güven odaklı para politikası aracılığıyla fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımlar atmaya devam edeceğiz” demişti.

Ağbal’ın yerine göreve gelen Kavcıoğlu politika faizini bugüne kadar Ağbal’ın yükselttiği yüzde 19’da sabit tuttu. MB bu hafta ise piyasalar tarafından yakından izlenen faiz kararını açıklayacak.

Her ne kadar genel beklenti MB’nin faizleri sabit tutması olsa da Reuters anketlerine ilk kez indirim de azınlık beklenti olarak bu ay girdi.

‘İndirim yakın’ mesajı

Kavcıoğlu ay başında yatırımcı toplantısında, daha önce dile getirdiği enflasyon oranı üzerinde faiz uygulayacağı taahhüdüne atıf yapmayarak yatırımcılarda faiz indirimlerinin yaklaştığı izlenimini uyandırmıştı.

Kavcıoğlu, yatırımcı toplantısından sonraki bir konuşmasında ise MB’nin bundan sonra politika faizinden yüksek olan enflasyon oranı yerine politika faizinden yaklaşık 200 baz puan daha aşağıda olan çekirdek enflasyonu izlemeye ağırlık vereceğini ifade etmişti.

Bankacılar MB’yi enflasyon oranı üzerinde faiz uygulayacağı taahhüdünü kaldırma zamanlaması nedeniyle eleştiriliyor. Banka enflasyonun politika faizini aşmasından sadece iki gün önce bu taahhüdünü kaldırmıştı.

Bankacılar MB’nin bu ay faiz indirimi yapmasa bile PPK metnini belirgin değiştireceğini ve bunun bir politika hatası olabileceğini düşünüyor. TL ise bu endişe ile ay başından beri belirgin değer kaybediyor.

Yatırımcıların politika hatası beklentisi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz çağrısından da kaynaklanıyor. Erdoğan, haziran ayı başında ağustos ayının kırılma noktası olduğunu ve enflasyonda düşüşün görüleceğini belirterek, bununla birlikte faizlerde de düşüşe geçileceğini söylemişti.