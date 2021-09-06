MB yine çekirdek enflasyonu öne çıkardı: Faiz indirimine mi hazırlanıyor?

Merkez Bankası, ağustos enflasyonuna ilişkin değerlendirmesinde bu ay enflasyondaki artışın gıda fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığını vurguladı. Merkez ayrıca çekirdek enflasyondaki düşüşü ön planda tutmaya kararlı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayında Türkiye’deki yıllık enflasyonu yüzde 19,25 olarak duyurmuştu. Bu aynı zamanda enflasyonunun yüzde 19 olan politika faizini aştığı anlamını taşıyor.

MB’nin ağustos raporunda ise enflasyondaki artışın nedenlerine ilişkin açıklama şöyle: “Enflasyondaki yükselişte gıda fiyatlarındaki artış eğilimi belirleyici olurken, çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonunda yavaşlama kaydedilmiştir. Gıda enflasyonundaki yükselişte taze meyve ve sebze fiyatlarının etkisi belirgin olurken dünyada ve ülkemizde etkili olan tarımsal kuraklık tüketici gıda fiyatlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu dönemde Türk lirasında yakın dönemdeki görünüm ve otomobillerdeki ÖTV matrah artırımı düzenlemesine bağlı olarak dayanıklı tüketim malı fiyatları ılımlı bir seyir izlemiş, bu gelişmenin yansıması ile temel mallarda yıllık enflasyon gerilemiştir.”

Temmuzda yüzde 17,22 olan yıllık çekirdek enflasyon ağustosta yüzde 16,76’ya çekilmişti.

Bankacılara göre ise mevcut enflasyon göstergeleri hala faiz indirimi için yeterli seviyede değil. Ancak Merkez Bankası’nın manşet enflasyon yükselirken gerileyen çekirdek göstergelere odaklanarak faiz indirimi yapması ihtimali de yine güçlü bir seçenek olarak masada. Son değerlendirme metnindeki vurgular da bu gelişmeyi destekliyor.

Ayrıca Merkez Bankası, 1 Eylül’deki son yatırımcı toplantısında, Para Politikası Kurulu (PPK) metinlerinde yer alan enflasyonun üzerinde politika faizi uygulayacağı taahhüdünü tekrar etmedi. Bu söylemin çekilmesi enflasyonun politika faizini aşması halinde Merkez Bankası’nın faiz artışı yapmayacağı yönünde yorumlandı.

Bu durum ise TL üzerinde baskı yapmaya devam ediyor.

Çekirdek enflasyon nedir?

Çekirdek enflasyon ‘enflasyonun geçici veya bir defaya mahsus etkilerden arındırılmış kalıcı kısmı‘ olarak tanımlanabilir. Daha basit bir deyişle çekirdek enflasyon hesaplanırken, fiyatı mevsimsel olarak değişebilen (bazı gıda ürünleri, petrol, doğalgaz vb.) ürünler sepetten çıkarılır.