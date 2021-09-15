Merkez’den ‘zorunlu karşılık’ hamlesi: Faiz kararına hazırlık mı?

Merkez Bankası (MB) yabancı para mevduat ve kıymetli maden depo hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık (ZK) oranlarını 200 baz puan artırdı. Kararının TL cinsi ZK tesislerini yaklaşık 13,9 milyar TL, döviz ve altın cinsi ZK tesislerini ise 3,4 milyar dolar karşılığı artıracağı açıklandı.

Karar daha önce duyurulan takvim ile uyumlu bir çizelgede alınmış olsa da bazı uzmanlar kararı faiz indiriminde dövize yönelimi engellemeye hazırlık olarak yorumladı.

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Yeni oranlar 17 Eylül’de yürürlüğe girecek.

Bankacılar kararın MB’nin 1 Temmuz’da açıkladığı TL cinsi zorunlu karşılıkların döviz ve altın cinsi tutulmasını sağlayan Rezerv Opsiyon Mekanizmasının (ROM) kademeli olarak kaldırılmasına ilişkin tamamlayıcı düzenleme olarak yorumladı.

Bankanın daha önce temmuz ayı başında attığı adımda TL zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tutulmasını sağlayan imkan oranı 19 Eylül yükümlülük dönemine kadar yüzde 20’den yüzde 10’a indirilirken, bundan sonrası için tamamen kaldırmıştı. MB’nin bugünkü kararı TL cinsi ZK’ların döviz cinsi tutulma hakkının kaldırılacağı takvim ile uyumlu bir çizelgede alınmış oldu.

Reuters’a konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisi, şöyle değerlendirdi: “MB’nin kararı önümüzdeki haftaki PPK öncesi alması farklı yorumlar oluşturuyor. Karara faiz indiriminde dövize yönelimi engellemeye hazırlık olarak yorumlar da var. Ancak biz kararın ROM imkanındaki TL cinsi ZK’lar için döviz cinsi imkanın kaldırılması nedeniyle oluşan boşluğun teknik olarak tamamlanması amaçladığını düşünüyoruz.”

ZK kararının Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından yapılan açıklamada, “MB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılması için zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gitmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şöyle devam edildi: “Bu çerçevede, söz konusu imkan 1 Ekim tesis tarihinde yüzde 10’dan yüzde 0’a düşürülerek sonlandırılacak olup aynı tarihte yürürlüğe girmek üzere yabancı para mevduat/katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verilmiştir.”