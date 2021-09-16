IIF, Merkez’in bu ay 50 baz puanlık faiz indirimi yapacağını öngörüyor

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), Merkez Bankası’nın faiz indirim döngüsüne bu ay 50 baz puan ile başlamasını bekliyor. IIF’nin yıl sonuna kadar beklentisi ise ilave 150 baz puanlık indirim daha.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayında Türkiye’deki yıllık enflasyonu yüzde 19,25 olarak duyurmuştu. Bu aynı zamanda enflasyonunun yüzde 19 olan politika faizini aştığı anlamını taşıyor. Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde büyüme oranı ise baz etkisiyle yüzde 21,7 olmuştu.

Kuruluş tarafından hazırlanan CEEMEA Bölgesi Merkez Bankaları raporunda, Türkiye’de muhtemelen büyüme endişelerinin enflasyon endişelerini aşacağı ve Merkez Bankası’nın (MB) bu doğrultuda yıl sonuna kadar 200 baz puan faiz indirimi yapacağı kaydedildi.

Raporda yer alan ifadeler şöyle: “MB’nin beklenen gevşetme döngüsüne eylül ayında 50 baz puan indirimle başlamasını bekliyoruz. Türkiye’de baz etkisinin azalması ile kasım-aralık döneminde manşet enflasyonda gerileme bekliyoruz. Ocak ayına kadar 150 baz puanlık ek indirim de muhtemel görünüyor.”

IIF, TCMB’nin 2022 yılında ise daha az agresif faiz indirimlerine gideceğini tahmin ederken, 2022 sonunda gösterge faizini yüzde 15 öngördü.