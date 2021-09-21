Dolar/TL’de piyasa Fed ve MB’ye odaklandı

Dolar/TL, eylül ayına 8,3 yakınlarında başladıktan sonra denge bulduğu 8,4-8,5 bandından Merkez Bankası’nın erken bir faiz indirimi yapacağına yönelik endişeler ve küresel satış baskısıyla yükselişini sürdürüyor.

Fotoğraf: Reuters

Dolar/TL haziran ayı başında test ettiği 8,88 zirvesine yaklaşarak dün 8,7250 seviyesine kadar yükseldi. Kur dün günü sınırlı da olsa lokal döviz satışlarının da desteğiyle 8,7’nin hemen altında tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 9:00’da 8,65, avro/TL 10,15 seviyesindeydi.

Bugün iç piyasada Hazine’nin düzenleyeceği iki ihale ve bir kira sertifikası ihracı takip edilirken bu hafta ABD ve Türkiye olmak üzere kritik merkez bankaları faiz kararları yön belirleyici olarak izlenecek. Bu hafta ondan fazla merkez bankası para politikası toplantısı yapacak.

Piyasalarda endişe konusu olarak izlenen bir diğer gelişme ise Çinli dev gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande Group’un perşembe günü tahvil kupon ödemesini yapıp yapamayacağı. Ağır borç yükü altındaki Çinli şirketin geleceği risk iştahı açısından yakından takip ediliyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bugün başlayacak ve çarşamba günü sonuçlarını açıklayacağı para politikası toplantısında varlık alımlarını azaltmaya başlamak için zemin hazırlaması, azaltma kararını ise kasım veya aralık ayında alması bekleniyor.

Kritik karar perşembe

Piyasalarda bu hafta önce Fed sonra MB’nin faiz kararı yön belirleyici olarak izlenecek.

Dolar/TL ise MB’nin erken faiz indirimi izlenimi yaratan mesajları ardından iki haftada 8,3 seviyesinden 8,7’nin üzerine kadar yükselmişti.

Küresel piyasalarda merkez bankalarından sıkılaştırma adımlarının görülmeye başlandığı bir dönemde MB’den enflasyon düşüşe geçmeden atılacak bir adım piyasa tarafından ‘politika hatası’ olarak nitelendiriliyor.

MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ay başında yatırımcı toplantısında enflasyon oranı üzerinde faiz uygulayacağı taahhüdüne atıf yapmamış ve yatırımcılarda faiz artışı yapılmayacağı, indirimlerinin de yaklaştığı izlenimini uyandırmıştı.

Kavcıoğlu, yatırımcı toplantısı sonrası halka açık bir konuşmasında MB’nin bundan sonra politika faizinden yüksek olan enflasyon oranı yerine politika faizinden yaklaşık 200 baz puan daha aşağıda olan çekirdek enflasyonu izlemeye ağırlık vereceğini ifade etmişti.

Her iki gelişme de bankacılara göre TL’de değer kaybını tetikledi.

MB’nin 23 Eylül’deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimi yapması ihtimaller arasına girerken yatırımcılar PPK kararını artık daha yakından izliyor. Yatırımcılar MB’nin bu haftaki kararını bir politika hatası olabileceğinden endişe ediyor.