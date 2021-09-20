Bu hafta dolar/TL’ye neler yön verecek?

Dolar/TL, güçlü ABD verileriyle bir süredir işlem gördüğü 8,4-8,5 bandından tekrar belirgin yükselişe geçerek 8,65’ün de üstüne çıkarken, piyasalar bu hafta başta ABD ve Türkiye olmak üzere kritik merkez bankaları faiz kararlarını izleyecek.

Fotoğraf: Reuters

Bu hafta ondan fazla merkez bankası para politikası toplantısı yapacak. Türkiye için en önemli olanlar ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ve Merkez Bankası’nın (MB) kararı olacak.

Piyasalarda endişe konusu olarak izlenen bir diğer gelişme ise Çinli dev gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande Group’un perşembe günü tahvil kupon ödemesini yapıp yapamayacağı. Ağır borç yükü altındaki Çinli şirketin geleceği risk iştahı açısından yakından takip ediliyor.

Fed’in salı ve çarşamba yapacağı para politikası toplantısında varlık alımlarını azaltmaya başlamak için zemin hazırlaması, azaltma kararını ise kasım veya aralık ayında alması bekleniyor.

ABD Hazinesi’nin 10 yıl vadeli tahvillerinin getirisi, Fed toplantısı öncesinde iki aylık zirvesine çıktı, verim eğrisi düzleşti.

Dolar/TL ise MB’nin erken faiz indirimi izlenimi yaratan mesajları ardından iki haftada 8.3 seviyesinden 8.65’in üzerine çıktı.

Dolar/TL bugün saat 09:15’te 8,68, aynı saatte avro/TL 10,17 seviyesindeydi.

Kritik karar perşembe

Piyasalarda bu hafta önce ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sonra MB’nin faiz kararı yön belirleyici olarak izlenecek.

MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ay başında yatırımcı toplantısında enflasyon oranı üzerinde faiz uygulayacağı taahhüdüne atıf yapmamış ve yatırımcılarda faiz artışı yapılmayacağı, indirimlerinin de yaklaştığı izlenimini uyandırmıştı.

Kavcıoğlu, halka kapalı olan yatırımcı toplantısı sonrası halka açık bir konuşmasında MB’nin bundan sonra politika faizinden yüksek olan enflasyon oranı yerine politika faizinden yaklaşık 200 baz puan daha aşağıda olan çekirdek enflasyonu izlemeye ağırlık vereceğini ifade etmişti.

MB’nin 23 Eylül’deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimi yapması ihtimaller arasına girerken, yatırımcılar PPK kararını artık daha yakından izliyor. Yatırımcılar MB’nin bu haftaki kararını bir politika hatası olabileceğinden endişe ediyor.

Bankanın bu ay geçmiş PPK metinlerinde yer alan ifadeleri belirgin değiştirmesine kesin gözüyle bakılırken yüzde 20’ye yaklaşan enflasyona rağmen faiz indirim yapıp yapmayacağı ise hala net kestirilemiyor.

Kavcıoğlu’nun açıklamalarından önce Reuters anketinde oluşan beklentiler kasım veya aralık aylarında faiz indirimi için ancak sınırlı bir alan oluşacağı yönündeydi. Açıklamalar sonrası bu beklenti sınırlı değişti. Reuters anketinde önümüzdeki hafta için genel beklenti faizlerin yüzde 19’da sabit tutulacağı yönünde. Ancak ankete ilk kez tek kurum da olsa faiz indirimi beklentisi girdi.

Ağbal’dan imalı paylaşım

MB eski başkanı Naci Ağbal ise bankanın bu haftaki kritik faiz kararı öncesi öngörülebilir para politikasının önemine ilişkin eski bir yazısını paylaştı. Ağbal, görevden alınmasından sonra para politikası içeriği bulunan ilk paylaşımını hafta sonunda Twitter üzerinden yaptı ve 5 Mart tarihli ‘Kalıcı fiyat istikrarı için kararlı ve öngörülebilir para politikasının önemi’ başlıklı yazısına atıfta bulundu.

Katılımcı anketi

Bugün iç piyasada MB’nin piyasa katılımcıları anketi takip ediliyor. Bankacılar ankette enflasyon beklentilerindeki değişimle ilk faiz indiriminin zamanlamasını anlamaya çalışacaklar.

Bugün piyasalarda Hazine’nin iki ve dört yıl vadeli ihaleleri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti temasları da takip edilen unsurlar arasında.