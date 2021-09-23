Fed’le kıpırdayan dolar/TL, MB’yi bekliyor

Dolar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha erken sıkılaştırmaya gideceğine işaret eden açıklamaları ardından küresel piyasalarda bir ayın zirvesine yükselirken, piyasalarda Merkez Bankası’nın (MB) faiz kararı yön belirleyici olarak izlenecek.

Fotoğraf: Reuters

Dolar/TL, MB’den erken faiz indirimi endişesinin de etkisiyle eylül ayı başındaki 8,3 seviyelerinden 8,88 seviyesindeki tarihi zirvesine doğru yükselişe zaten geçmişti.

Dolar/TL bu hafta 8,7250 seviyesine kadar yükseldikten sonra 8,6-8,7 bandında denge buldu.

Dolar/TL bugün saat 09:10’da 8,67, avro/TL ise 10,16 seviyesindeydi.

İndirime gidecek mi?

Erken faiz indirimi endişeleri MB’nin ay başındaki yatırımcı toplantısında enflasyon oranı üzerinde faiz uygulayacağı taahhüdüne atıf yapmaması sonrası oluşmaya başladı.

MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun politika faizinden yaklaşık 200 baz puan daha aşağıda olan çekirdek enflasyona odaklanacağını açıklaması ise yatırımcı toplantısından bir hafta sonra geldi.

Bankacılar bu iki gelişmeden üç çıkarımda bulundu. Çıkarımlar MB’nin enflasyon politika faizini aşmasına rağmen faiz artışı yapmayacağı, bundan sonra çekirdek enflasyonun kararlarda manşet enflasyondan daha belirleyici olacağı ve faiz indirimlerin yaklaştığı yönünde oldu.

MB’nin son açıklamaları bir önceki PPK’da yer alan ifadeleri değiştireceği anlamına da geliyor.

Bir önceki PPK metninde yer alan “Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir” ifadesinin metinden çıkmasına kesin gözüyle bakılırken yerine nasıl bir ifade geleceği yatırımcılar tarafından yakından izlenecek.

‘Tam bir belirsizlik’

Reuters’a konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Fed daha erken sıkılaştırmaya gideceği sinyali verdi. Dolarda değerlenme getiren bu süreç piyasanın beklediği gibi geniş bir zamana yayılacak şekilde oldu. O yüzden TL’ye negatif etkisinin şimdilik sınırlı kaldığını görüyoruz” dedi.

İşlemci şöyle devam etti: “MB kararı ise piyasalar için tam bir belirsizlik. Eğer banka son mesaj değişikliklerini faiz indirimi için verdiyse bence mevcut enflasyon göstergelerine göre bu bir politika hatası olur. Mesajlar sadece faiz artırmayacağım anlamı çıkması için verilmiş ise o zaman iletişimde doğru bir yol izlenmedi yorumunu yapabiliriz. Faiz indirimi yapılmazsa TL’de kısa vadede pozitif bir süreç görürüz. Faiz indirimi ise bir indirim döngüsünün ilk kararı olarak görüleceği için TL’ye ciddi bir negatif etki yaratacaktır.”

Bankacı yabancı yatırımcıların Türkiye pozisyonlarının son yıllarda tarihi düşük seviyelere gerilediğine de dikkat çekerek “Yabancı çıkacak TL değer kaybedecek yaklaşımı geçmiş yıllardaki kadar belirgin olamaz çünkü içeride yabancı yok denecek kadar az. Ancak lokallerin olası döviz yönelimi büyük bir risk” dedi.

Reuters anketinde hala belirgin şekilde faizlerin bugün sabit tutulması bekleniyor. İndirimlerin yılın son iki ayında yapılması öngörülüyor.