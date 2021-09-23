Fed’den erken faiz artışı sinyali

ABD Merkez Bankası (Fed), aylık varlık alımlarını kasımdan azaltmaya başlayacağının ve faiz artışının beklenenden daha çabuk olabileceğinin sinyalini verdi.

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Fed’in 18 yetkilisinin yarısı faizlerin, yani borçlanma maliyetlerinin 2022 yılında artmasının gerektiği yönünde görüş belirtti.

Fed’in iki günlük para politikası toplantısı sonunda dün akşam açıkladığı politika metni ve ayrı ekonomik tahminler, enflasyonun bu yıl yüzde 4,2 ile Fed’in hedefinin iki katını aştığını gören ve buna karşı müdahalede bulunmak için konumlanan merkez bankasının para politikasında sıkılaşma yanlısı bir yönelim gösterdiğini ortaya koydu.

Fed Başkanı Jerome Powell, para politikası toplantısı sonrasında yaptığı basın açıklamasında ABD’nin eylüldeki istihdam büyümesi ‘makul oranda güçlü olduğu sürece’ 2-3 Kasım’daki para politikası toplantısından sonra aylık 120 milyar dolarlık varlık alımlarının azaltılmaya başlanabileceğini belirtti. ABD’nin eylül tarım dışı istihdam verisi ekim başında açıklanacak.

Powell ayrıca varlık alımlarını azaltmaya başlamak için ‘sersemletici ya da çok güçlü bir istihdam raporuna gerek olmadığını’ belirterek, alımların azaltma sürecinin gelecek yılın ortasına doğru sona ermesini beklediğini açıkladı.

Fed’in para politikasında sıkılaşma projeksiyonu çerçevesinde faiz oranlarının 2023’te yüzde 1’e çıkacağı ve 2024’te yüzde 1,8’e geleceği öngörüldü. Bu tahminler, Fed’in hazirandaki beklentilerine göre daha erken bir faiz artışı olacağını ortaya koydu.

Bu süre boyunca enflasyonun Fed’in yüzde 2’lik hedefinin üstüne hafifçe çıkmasına izin verileceği ve işsizlik oranının corona virüsü salgını öncesindeki yüzde 3,5’lik dip seviyesine geri çekileceği tahmin edildi.

Ancak Fed yetkilileri en büyük riskin salgınının ekonomi üzerindeki devam eden etkileri mi yoksa hızla yükselen enflasyon mu olduğunu konusunda fikir ayrılığı yaşadı.

Fed, mevcut politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), corona virüsü vakalarının yakın zamandaki artışı nedeniyle ekonominin bazı kısımlarının toparlanmasının yavaşladığını kabul etmekle beraber genel göstergelerin ‘güçlenmeye devam ettiğini’ ve eğer bu ilerleme devam ederse ‘genel olarak beklendiği üzere Komite’nin varlık alım hızının yavaşlatılmasına yakında yetki vereceğini’ oybirliğiyle açıkladı.

Fed’in 2021 için enflasyon tahmini 0,8 puan artırılıp işsizlik oranının bu yıl sonunda yükseleceği tahmini yapılırken, Fed’in iki yetkilisi gecelik gösterge faiz oranının mevcut seviyeden hafifçe artırılması için öngörülen tarihi 2022’ye çekerek, gelecek yıl için medyan faiz tahmininin yüzde 0,3’e çıkmasını sağladı.