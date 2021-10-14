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Yaramazlara biraz batar!

Babacan: Bağımsız olması gereken kurum tek bir kişinin elinde oyuncak oldu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası’ndaki (MB) görevden almaları eleştirdi.

Fotoğraf: Diken

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştükten sonra faiz kararlarında oy hakkı bulunan MB başkan yardımcıları Semih Tümen, Uğur Küçük ile Para Politikaları Kurulu (PPK) üyesi Abdullah Yavaş’ı görevden almıştı.


Karar piyasalarda ‘faiz indirim döngüsünün başlaması’ olarak yorumlanırken, dolar/TL de rekorunu 9,19’a taşıdı.

DEVA Partisi lideri Babacan, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak görevden almaları eleştirdi.

Bağımsız olması gereken bir kurum, tek bir kişinin elinde oyuncak oldu” diyen Babacan şöyle devam etti:

Önerimi tekrar ediyorum: Sayın Erdoğan, uğraşmayın getir götürle. Varlık Fonu’nda yaptığınız gibi, Merkez Bankası Başkanlığı’na da kendinizi atayın. Gece yarısı kararlarıyla ülkeye zarar vermeye son verin.”

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