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Yaramazlara biraz batar!

Gram altın bu yılın zirvesinde

Gram altın, dolar/TL’de peş peşe gelen rekorlar ve küresel altın fiyatlarındaki artışla birlikte 530 liraya ulaştı. Bu aynı zamanda bu yıl gram altında görülen en yüksek seviye.

Fotoğraf: AA

Dolar/TL, Merkez Bankası’nın 23 Eylül’de piyasa beklentilerinin aksi bir şekilde yaptığı faiz indiriminin ardından yeni bir ralliye başlamış, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün faiz kararlarında oy hakkı bulunan üç ismi görevden alması ile de 9,17’ye çıkarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı.


Küresel altın fiyatları ise ABD enflasyonunun yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesiyle hızlı bir yükseliş kaydederek 1800 doların üzerini gördükten sonra 1798 dolar civarında seyrediyor.

İç piyasada dolar ve küresel fiyatların etkisiyle gram altın 530 liraya kadar çıkarak bu yılın zirvesine ulaşmış durumda.

Gram altında tüm zamanların en yüksek seviyesi ise 6 Kasım 2020’de 534 lirayla görülmüştü.

En yüksek seviyenin gördüğü günde küresel altın fiyatları 1951 dolar seviyesinde bulunurken, dolar/TL ise 8,51’deydi.

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