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Yaramazlara biraz batar!

ENAG’a göre enflasyon yüzde 19,58 değil yüzde 44,7

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde 44,7 olarak hesapladı. Buna göre eylül ayındaki artış yüzde 2,89.

Bu ay ilk defa senelik enflasyon verisi yayınlayan ENAG’a göre TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en çok aylık düşüş yüzde 13,09 ile ‘lokanta ve oteller’, en çok yükseliş ise yüzde 13,45 ile ‘giyim ve ayakkabı’ kaleminde görüldü.


ENAG-özellikli ürün grubu enflasyon hesaplamasına göre, aylık en fazla düşen grup yüzde 13,96 ile ‘fast food’, en fazla yükselen grup ise ‘diğer kıyafet’ ürün grubu oldu.

Bu grupta yer alan et fiyatlarında yüzde 5,89, ‘makarna-pirinç-bakliyat’ grubunda ise 7,18’lik artış görüldü.

TÜİK yüzde 19,58 buldu

TÜİK’e göre ise enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken yıllık bazda yüzde 19,58.

ENAG, enflasyon verileriyle ilgili, metotları zaman zaman kamuoyunda tepki çeken TÜİK’ten farklı bir hesaplama yönetimi kullanıyor. Bu doğrultuda akademisyenlerle çalışmalar yapıyor.

ENAG yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy, TÜİK gibi anketler de yaptıklarını ancak bunun yanı sıra 7 milyon veriyle enflasyonu hesapladıklarını söylemişti.

TÜİK, ‘kurumu itibarsızlaştırdığı’ gerekçesiyle daha önce ENAG hakkında suç duyurusunda da bulunmuştu.

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