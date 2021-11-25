Kağıt üzerinde 128 milyar dolar görüldü

Merkez Bankası’nın (MB) net rezervleri 19 Kasım haftasında 28,6 milyar dolardan 25,2 milyar dolara düştü. Brüt rezervlerde 128 milyar dolar sınırı aşılırken, swap hariç net rezerv eksi bölgedeki seyrini koruyor.

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Merkez Bankası’nın verilerine göre geçen hafta swap hariç net rezerv eksi 35,3 milyar dolar kaydedildi.

Rezervlere etki eden swap anlaşmalarında, iki ülke arasında arasında belirlenen tutarda bir para başka bir parayla değiştiriliyor. Değiştirilen ana paralar belirli bir süre sonunda geri veriliyor. Bu durumda MB’nin döviz rezervi kağıt üstünde artmış olsa da bu, net rezerve yansımıyor.

MB’nin Çin’le 6 milyar dolar, Katar’la da 15 milyar dolar ve Güney Kore’ye 2 milyar dolar olmak üzere toplam 23 milyar dolara ulaşan swap anlaşması bulunuyor.

Türkiye ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetkilileriyle swap anlaşması yapmak için ön görüşmelere başladı.

19 Kasım haftasın brüt rezervlerdeki artış ise sürdü. 12 Kasım haftasında 127,7 milyar dolar seviyesinde bulunan brüt rezerv 128,4 milyar dolara yükseldi.

MB ayrıca yaklaşık 10 yıl önce başladığı TL zorunlu karşılıkların döviz ve altın cinsi tutulabilmesine imkan tanıyan Rezerv Opsiyon Mekanizması’nı (ROM) geçen haftalarda sonlandırma kararı almıştı.

MB eski başekonomisti Hakan Kara değişikliğin sadece brüt rezervleri yüksek gösterme adına yapıldığını, bu hamleyle brüt döviz rezervlerin 128 milyar doları aşacağını söylemişti.

Eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak döneminde döviz kurlarındaki hızlı yükselişlerin dengelenmesi ve kurun belli bir seviyede tutulması için kamu bankaları üzerinden döviz satışı yapılmış, bu süreçte Merkez Bankası rezervleri sert şekilde erimişti. Rezervlerdeki 128 milyar dolarlık eksilme uzun süre muhalefet partileri tarafından Türkiye’nin gündeminde de tutulmuştu.

MB’nin toplam rezervleri 135,96 milyar dolarla tüm zamanların zirvesini 2013 yılının aralık ayında görmüştü.