Oyunu çıktı: 128 milyar dolar nerede?

“128 milyar dolar nerede” sorusu bu kez de bir oyun olarak karşımıza çıktı.

CHP, eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak’ın görev döneminde Merkez Bankası’ndan 128 milyar dolar satıldığını belirterek, paranın akıbetini sorduğu bir kampanya başlatmıştı. Birçok ilde CHP’nin “128 milyar dolar nerede?” yazılı afişleri ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçu gerekçesiyle indirilmişti.

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#128MilyarDolarNerede adlı çevrimiçi oyunda ’35’li çokomel’den ‘Osmangazi Köprüsü’ne kadar geniş bir katalogda 128 milyar doları tüketmeye çalışıyorsunuz.

Bütün paranızı tüketmeyi başarabildiğinizde ise önünüze “Bu parayla neler yapılabilirdi” seçeneği geliyor.

Sitede yer alan bilgiye göre 128 milyar dolarla;

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8 milyon üniversite öğrencisine 2000 ay boyunca KYK bursu verilebilirdi.

10 milyon asgari ücretle çalışan kişiye 36 ay boyunca maaş ödemesi yapılabilirdi.

84 milyon vatandaşın her birine pandemi döneminde 1500 dolar (12 bin 115 lira) nakit yardımı yapılabilirdi.

128 milyar doları hemen harcamak için 128milyardolar.net sitesine girebilirsiniz.