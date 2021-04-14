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Yaramazlara biraz batar!

‘128 milyar’ afişine bu kez ‘corona’ sansürü

CHP’nin birçok şehirde astığı ‘128 milyar dolar nerede’ yazılı afişler savcılık kararıyla indirilirken, Karaman’da valilik çareyi ‘corona’ tedbirlerinde buldu. Bir ay boyunca ‘afiş asma yasağı’ getirilerek CHP afişleri kaldırıldı.

Fotoğraf: Twitter

CHP, eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak’ın görev döneminde Merkez Bankası’ndan 128 milyar dolar satıldığını belirterek, paranın akıbetini sorduğu bir kampanya başlatmıştı. Bursa, Rize ve Kastamonu’da, CHP’nin “128 milyar dolar nerede?” yazılı afişler ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçu gerekçesiyle indirilmişti.

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Son olarak Kılıçdaroğlu, Meclis’teki grup toplantısı sırasında afişi kürsüye astırmıştı.

ANKA’nın haberine göre Karaman valiliğinin ‘toplantı ve gösteri yürüyüşü, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster açma ve meşale yakma’ yasağı öğleden sonra CHP İl Başkanı Mustafa Cem Kağnıcı’ya tebliğ edildi.

Vali ve emniyet müdürü imzalı yazıda, 14 Nisan ile 13 Mayıs arasında ‘valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler ve ticari etkinlikler dışında’ afiş asma yasağı getirildiği bildirildi.

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CHP Karaman İl Başkanı Mustafa Cem Kağnıcı ise, “Anayasadan aldığımız haklarımızı kullanmamıza rağmen bir siyasi parti çalışmasın olan ve suç teşkil etmeyen pankartların indirilişi kararını tebliğ aldım” notunu yazarak belgeyi teslim aldı.

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