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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu ‘128 milyar dolar nerede’ afişini bu kez Meclis kürsüsüne taşıdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin “128 milyar dolar nerede?” sorusunu Meclis kürsüsüne taşıdı.

CHP, eski hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak’ın görev döneminde Merkez Bankası’ndan 128 milyar dolar satıldığını belirterek, paranın akıbetini sorduğu bir kampanya başlatmıştı. Bursa, Rize ve Kastamonu’da, CHP’nin “128 milyar dolar nerede?” yazılı afişleri indirilmişti.

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CHP lideri, toplatılan afişin aynısını bugün Meclis’teki grup konuşmasında kürsüye koydu.

Kılıçdaroğlu, kendisinin defalarca “128 milyar dolar nerede” diye sorduğunu, “Para kaybolmadı, para el değiştirdi” diye cevap verildiğini kaydetti: “Para zaten el değiştirdi. Ben sana zaten bunu soruyorum. El değiştirdi de kime gitti bu? Milyarları kim götürdü? Bunu niye soruyorum?”

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Merkez Bankası daha önce sattığı dövizleri böyle tablolar halinde yapar, kendi internet sitesinde yayımlardı. Şimdi yok. Damat kime verdi, sen kime talimat verdin? 1 TL’den söz etmiyorum, 1 milyondan söz etmiyorum 128 milyar dolardan söz ediyorum. Ne oldu bu para? Tık yok. Bir daha sorduk, tık yok. Önce ‘Kasada duruyor’ dedi, sonra ‘Pandemide kullandık’ dedi. Yalan söylüyorlar.

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Dua edelim darbeci diye suçlamadı bunu soruyoruz diye. Bu kadar pişkin, halktan bu kadar kopuk, bu kadar para sevdalısı dünyada başka bir iktidar görülmemiştir. Sorular karşısında ezilip büzülen, cevap veremeyen ama yeri geldiğinde kibirlenen, böbürlenen bir yapıyla karşı karşıyayız. Sen kendini ne sanıyorsun? 

Dedik ki cevap vermiyor bari bilboardları kiralayalım, oraya asalım, millet görsün. Vay efendim neymiş… ‘Cumhurbaşkanına hakaret’miş… Arkasında Saray’ın silüeti varmış. Soru sormak ne zamandan beri hakaret oldu?

20 Temmuz sivil darbesinin en temel kanıtı budur. Bir darbe dönemi yaşıyoruz. Ben bal gibi soracağım, sen de bana cevap vereceksin. 128 milyar doların nerelere peşkeş çekildiğini nerden öğreneceğiz? Merkez Bankası başkanı konuşamaz. Mümkün değil. Hazine ve maliyeden sorumlu olan bakan mümkün değil konuşamaz. Kime soracağız?”

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