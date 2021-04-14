Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sıfır tolerans: CHP’nin ‘128 milyar dolar nerede’ afişleri geceyarısı indirildi

İstanbul’da CHP ilçe örgütlerinin astığı “128 milyar dolar nerede?” yazılı afişler, geceyarısı binalardan indirildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, dün akşam saatlerinden itibaren polislerin ilçe başkanlıklarına giderek afişleri indirmeye başladığını kaydetti.

Reklam

Kaftancıoğlu, Twitter’dan şöyle yazdı: “Bu geceden söyleyeyim, her gün 39 ilçemize pankartlarımızı tekrar tekrar asacağız.. Sizler de vatandaşın parasıyla kiraladığınız 39 vinci, kolluk kuvvetlerinizi ve alamadığınız kararlarınızı bugünden hazır tutun. Görelim bakalım siz mi yaman yoksa halk mı, halkın partisi mi?”

Afişlerin vinç yardımıyla indirildiği belirtildi. CHP’lilerin sosyal medyada paylaştığı tutanaklara göre afişlerin indirilmesi talimatı savcılıklar tarafından, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçu kapsamında verildi. İlçe yöneticileri de ifadeye çağırıldı.

Kılıçdaroğlu’ndan tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, afişlerin indirilmesine Twitter hesabında paylaştığı açıklamasıyla tepki gösterdi.

Reklam

CHP lideri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Fakirin, fukaranın, yetimin parasını soruyoruz sana. Yetim ağladığında, arş titrer arş!” diye seslendi.

CHP, eski hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak’ın görev döneminde Merkez Bankası’ndan 128 milyar dolar satıldığını belirterek, paranın akıbetini sorduğu bir kampanya başlatmıştı. Bursa, Rize ve Kastamonu’da, CHP’nin “128 milyar dolar nerede?” yazılı afişleri indirilmişti.

Son olarak Kılıçdaroğlu, Meclis’teki grup toplantısı sırasında afişi kürsüye astırmıştı. Üzerinde cumhurbaşkanlığı külliyesinin silüeti de bulunan afişler, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçu gerekçesiyle indirilmişti.

128 milyar doların akıbeti

Kılıçdaroğlu ‘128 milyar dolar nerede’ afişini bu kez Meclis kürsüsüne taşıdı

Önce Mudanya, şimdi de Kastamonu: CHP’nin afişi yine toplatıldı

Albayrak, CHP’ye dava açıyor

SON HABERLER

9 soruda: En iyi aşı hangisi?

Bilim insanları adeta bir yarış halinde Covid-19’a karşı aşı geliştirmeye çalışırken, uzmanların tek dileği birden çok firmanın istenen sonuca ulaşmasıydı. Ne kadar çok çeşit aşı üretilirse o kadar çok insanın bundan faydalanacağı düşünüldü ama şimdi farklı koruma oranları, doz aralıkları ve etkinlik yöntemleriyle kafamız biraz karıştı. Acaba en iyi aşı hangisi?

Montrö’ye ‘tarihi’ bakış: 85 yıl önce ne oldu?

İstanbul’a 2 bin 200 kilometre uzaklıkta bulunan, İsviçre’nin güneybatısındaki Montrö kenti, bugün Türkiye için farklı bir öneme sahip. İstanbul ve Çanakkale boğazlarını Türk hakimiyetine veren Montrö Boğazlar Sözleşmesi, 85 yılın ardından bir kez daha Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden…

15 gün ‘kısmi kapanma’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Covid-19 salgınını yavaşlatmak için Ramazan ayında alınan yeni önlemleri açıklıyor.

128 milyar doların akıbeti

Kafa karışıklıklarını giderelim, yarattığı sorunlara değinelim ve iktidar kanadının bu konudaki gerginliğinin nedenlerini ifade edelim.

Saldırdığınız Orhan Pamuk değil, sizsiniz

Sadece Turgut Özakman’ın romanlarında veya Atatürk Gibi Beyefendi ve Şık Olmak gibi kitaplarda arzı endam ederse Atatürk, ‘idealleştirme’ ve ‘tabulaştırma’ bizi yasakçılığa götürür.