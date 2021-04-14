Sıfır tolerans: CHP’nin ‘128 milyar dolar nerede’ afişleri geceyarısı indirildi

İstanbul’da CHP ilçe örgütlerinin astığı “128 milyar dolar nerede?” yazılı afişler, geceyarısı binalardan indirildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, dün akşam saatlerinden itibaren polislerin ilçe başkanlıklarına giderek afişleri indirmeye başladığını kaydetti.

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Kaftancıoğlu, Twitter’dan şöyle yazdı: “Bu geceden söyleyeyim, her gün 39 ilçemize pankartlarımızı tekrar tekrar asacağız.. Sizler de vatandaşın parasıyla kiraladığınız 39 vinci, kolluk kuvvetlerinizi ve alamadığınız kararlarınızı bugünden hazır tutun. Görelim bakalım siz mi yaman yoksa halk mı, halkın partisi mi?”

Afişlerin vinç yardımıyla indirildiği belirtildi. CHP’lilerin sosyal medyada paylaştığı tutanaklara göre afişlerin indirilmesi talimatı savcılıklar tarafından, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçu kapsamında verildi. İlçe yöneticileri de ifadeye çağırıldı.

Gece saat 02.15… CHP Bağcılar İlçe Başkanı Av. Murat İmrek ve arkadaşları, pankartın altına bir pankart daha asmış. Vinç, "128 milyar dolar nerede?" yazılı pankartı sökünce bakın ne oluyor? pic.twitter.com/mQ4p5DTzGG — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) April 13, 2021

Kılıçdaroğlu’ndan tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, afişlerin indirilmesine Twitter hesabında paylaştığı açıklamasıyla tepki gösterdi.

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CHP lideri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Fakirin, fukaranın, yetimin parasını soruyoruz sana. Yetim ağladığında, arş titrer arş!” diye seslendi.

Geceyarısı vinçlerin yetmemiş, Özel Harekat Polislerini baskına göndermişsin parti örgütlerimize @RTErdogan… Mesele ne; #128MilyarDolarNerede pankartlarını indirmek! Fakirin, fukaranın, yetimin parasını soruyoruz sana. Yetim ağladığında, arş titrer arş! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 14, 2021

CHP, eski hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak’ın görev döneminde Merkez Bankası’ndan 128 milyar dolar satıldığını belirterek, paranın akıbetini sorduğu bir kampanya başlatmıştı. Bursa, Rize ve Kastamonu’da, CHP’nin “128 milyar dolar nerede?” yazılı afişleri indirilmişti.

Son olarak Kılıçdaroğlu, Meclis’teki grup toplantısı sırasında afişi kürsüye astırmıştı. Üzerinde cumhurbaşkanlığı külliyesinin silüeti de bulunan afişler, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçu gerekçesiyle indirilmişti.