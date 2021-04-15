Diken

Yaramazlara biraz batar!

CHP ‘128 milyar dolar’ı bu kez ‘doğrudan’ bakanlığa sordu

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın karşısında bulunan ofisinin camına “128 milyar dolar nerede?” yazılı afiş astı.

Ofisinin karşısında bakanlık binasının bulunduğunu aktaran CHP’li vekil, bakan Lütfi Elvan ve yetkililerin afişi gördüğünü ifade etti.

Reklam

Halk TV’de yer alan habere göre polis Tanal’dan afişi indirmesini istedi ancak vekil talebi yerine getirmedi. Bunun üzerine binaya itfaiye aracı gönderildi. Bu sırada Tanal, afişin iplerini kesti. CHP’li vekil, ekipler uzaklaşınca yine afişi astı.

CHP, eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak’ın görev döneminde Merkez Bankası’ndan 128 milyar dolar satıldığını belirterek, paranın akıbetini sorduğu bir kampanya başlatmıştı. İstanbul dahil birçok kentte CHP’nin “128 milyar dolar nerede?” yazılı afişleri indirilmişti.

128 milyar doların akıbeti

Kulis: ‘128 milyar dolar’ı en iyi savunan bakanlığı kapabilir

AKP’li vekilden ‘128 milyar dolar’lık ‘savunma’: Her şeyin bir bedeli var

‘128 milyar’a sıfır tolerans

Kılıçdaroğlu ‘128 milyar dolar nerede’ afişini bu kez Meclis kürsüsüne taşıdı

Albayrak, CHP’ye dava açıyor

SON HABERLER

Aşı ikna timleri geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları aşı yaptırmaya ikna etmek amacıyla evlere aşılama ekibi gönderileceğini açıkladı.

Şirketler dolarda krizi fırsata çevirdi

‘Ağbal kararı’ sonrası dolar/TL kurunun 8.48’e kadar fırlamasından sonra elindeki doları satan şirketler, kurun tekrar 8’e yaklaşmasıyla sattığı kadar doları geri aldı.

‘128 milyar’ afişi 10 dakikada toplatıldı

CHP’nin birçok şehirde astığı ‘128 milyar dolar nerede’ yazılı afişler savcılık kararıyla indirilirken, Tunceli’de afiş asıldıktan 10 dakika sonra polis tarafından kaldırıldı.

Ahmet Hakan: Faşizmin fırınına odun attık

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan üç gün önce ‘Atatürk’le tartışmasız alay ettiğini’ savunduğu Orhan Pamuk’un romanıyla ilgili bir kez daha yazarak entelektüel tartışma yaptığını öne sürdü: “Faşizmin fırınına odun atmış olduk, iyi mi?”

Kulis: ‘128 milyar dolar’ı en iyi savunan bakanlığı kapabilir

Eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak’ın üst üste hamlelerle bürokraside hakimiyet kurduğunu kaydeden bürokratlar, sıranın mevcut bakan Lütfi Elvan’a gelmiş olabileceği görüşünde. CHP’nin atağına karşı 128 milyar doları iyi savunanın bakanlık koltuğuna oturabileceği öne sürüldü.