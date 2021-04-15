CHP ‘128 milyar dolar’ı bu kez ‘doğrudan’ bakanlığa sordu

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın karşısında bulunan ofisinin camına “128 milyar dolar nerede?” yazılı afiş astı.

Ofisinin karşısında bakanlık binasının bulunduğunu aktaran CHP’li vekil, bakan Lütfi Elvan ve yetkililerin afişi gördüğünü ifade etti.

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Halk TV’de yer alan habere göre polis Tanal’dan afişi indirmesini istedi ancak vekil talebi yerine getirmedi. Bunun üzerine binaya itfaiye aracı gönderildi. Bu sırada Tanal, afişin iplerini kesti. CHP’li vekil, ekipler uzaklaşınca yine afişi astı.

CHP, eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak’ın görev döneminde Merkez Bankası’ndan 128 milyar dolar satıldığını belirterek, paranın akıbetini sorduğu bir kampanya başlatmıştı. İstanbul dahil birçok kentte CHP’nin “128 milyar dolar nerede?” yazılı afişleri indirilmişti.