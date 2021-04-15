Kulis: ‘128 milyar dolar’ı en iyi savunan bakanlığı kapabilir

Eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak’ın üst üste hamlelerle bürokraside hakimiyet kurduğunu kaydeden bürokratlar, sıranın mevcut bakan Lütfi Elvan’a gelmiş olabileceği görüşünde. CHP’nin atağına karşı ‘128 milyar dolar’ı iyi savunanın bakanlık koltuğuna oturabileceği öne sürüldü.

Fotoğraf: Reuters

CHP, Albayrak’ın görev döneminde Merkez Bankası’ndan 128 milyar dolar satıldığını belirterek, paranın akıbetini sorduğu bir kampanya başlatmıştı. Afişler ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçu gerekçesiyle indirilse de yenileri asılmaya devam ediyor.

Reklam

‘Kayıp’ rezerv, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan AKP’li milletvekillerine kadar her kademede savunulmaya çalışılmış ancak kamuoyu ikna edilememişti. Hatta Naci Ağbal’ın 128 milyar doların akıbetini araştırmaya başladığı için Merkez Bankası başkanlığından alındığı belirtilmişti.

Erdal Sağlam’ın yazısına göre Ankara’daki bürokratlar, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın bir süredir geri planda kaldığını hatırlatıp bir türlü yapılamayan kabine değişikliğinde yerini korumasının tehlikeye girdiğini konuşuyor.

Kulislere göre söylentilerin dayanaklarından biri bürokrasideki değişiklikler. Ağbal’ın ardından Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın da görevden alınmasında Berat Albayrak’ın etkisi biliniyor. Bankanın üst yönetimi, ‘sanki başka bir iktidar gelmiş gibi’ hızla ve tümüyle değişmesi bunun ispatı.

Reklam

Bürokratlar, bakanlık koltuğu için yarışanların, ‘128 milyar dolar nerede?’ kampanyasına ne kadar sert karşı çıkarsa Erdoğan ve dönemin sorumlusu Albayrak’ı o kadar iyi savuncağını düşünüyor. Nitekim kampanyaya karşı savunmaya geçen isimler bakanlık için adı geçenler.

Savunmada öne çıkan iki ismin eski bakan Nurettin Canikli ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş.

Savaş ve Canikli’nin CHP’nin kampanyasını fırsat bilerek, kendilerini Erdoğan ve Albayrak’a kabul ettirebilmek için onlarca tweet atıp öne çıkmaya çalıştığı konuşuluyor.

Son olarak Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AKP Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz ‘defansa koşmuştu.’