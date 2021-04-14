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AKP’li vekilden ‘128 milyar dolar’lık ‘savunma’: Her şeyin bir bedeli var

AKP’li vekil Cevdet Yılmaz, “128 milyar dolar nerede” sorusuna, ‘algı yaratılmaya çalışıldığını’ öne sürerek, “Her şeyin bir bedeli var. Merkez bankalarının varlıkları buharlaşmaz” diye yanıt verdi.

Fotoğraf: DHA

Yılmaz Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Bingöl milletvekili.

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Yılmaz, genel kurulda ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmeleri sırasında CHP’li milletvekillerinin yönelttiği “128 milyar dolar nerede” sorusuna yanıt verdi.

‘Merkez bankalarının kar amaçlı olmadığını, ülkenin makroekonomik fiyat istikrarını korumaya ve bununla çelişmeyecek şekilde kalkınmasını desteklemeye dönük yapılar olduğunu’ söyleyen Yılmaz, ABD, Avrupa ve Japonya merkez bankalarının 7 trilyon dolarlık bir genişleme yaptığını söyledi: “Bu üç merkez bankasının yaptığı tarihte görülmemiş ölçekte bir genişlemedir. Merkez bankaları pandemi şartlarında tarihte görülmemiş birtakım eylemlerde bulunmuşlardır. Bunu da ekonomilerinin sıhhati ve geleceği açısından yapmışlardır. Bizim merkez bankamız da içinde bulunduğumuz şartları dikkate alarak birtakım tedbirler almıştır.”

‘Her şeyin bir bedeli var

‘Türkiye’nin geçen yıl yüzde 1.8 büyüdüğünü’ öne süren Yılmaz, şöyle devam etti:

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“Bu kendiliğinden olmadı. Dünyanın yüzde 3,5-4 küçüldüğü bir ortamda, yılda yüzde 1,8’lik büyüyen bir ekonomimiz var, G20’de Çin ile birlikte büyüyen iki ekonomiden biriyiz. Bunları, bu alınan tedbirler doğurdu. Her şeyin bir bedeli var. Cari açık verdik, turizmimiz pandemide çok ciddi bir darbe yedi. Özel sektörümüz dış dünyaya borçlarını ödedi, azalttı. Çok sayıda faktörü alt alta koyduğunuzda merkez bankamızın yaptığı çalışmayı anlamamız mümkün.”

‘Varlıklar buharlaşmaz

Bir varlık, bir nitelikten başka bir niteliğe dönüşür. Dolarken TL olur, TL iken altın olur, başka bir şeye dönüşür. Bu dönüşüm esnasındaki değerleri sorgulayabilir, tartışabilirsiniz ama varlıklar buharlaşmaz. Bir varlıktan diğer bir varlığa dönüşür. Ekonominin ihtiyaçları çerçevesinde merkez bankaları bu kararları alırlar ve uygularlar.

Siyaset yapmak istiyorsunuz, bir algı oluşturmak istiyorsunuz anlıyorum. Ama konumuzla ilgisi yok.

Merkez bankalarının elbette normal zamanlardaki politikaları farklıdır, bu tür olağanüstü şartlarda uyguladıkları politikalar apayrıdır. Dünyada da bu görülmüştür, bizim merkez bankacılık uygulamamızda da bunlar yaşanmıştır. Temenni ederiz ki bu dönem dünyada da bizde de atlatılsın. Gerek aşılamayla gerek diğer tedbirlerle farklı bir döneme geçtiğimiz zaman merkez bankamız da yeni dönemin şartlarına göre politikalarını elbette güncelleyecektir.”

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