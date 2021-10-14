MB’nin swaplar hariç net rezervi eksi 37,4 milyar dolar

Merkez Bankası (MB) toplam rezervleri 8 Ekim haftasında 1 milyar 741 milyon dolar artarak 123 milyar 463 milyon dolara yükseldi. Swaplar hariç net rezerv ise eksi 37,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

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MB’nin toplam rezervleri 135,96 milyar dolarla tüm zamanların zirvesini 2013 yılının aralık ayında görmüştü.

Son dönemde yaşanan rezerv artışları ise büyük oranda swap anlaşmaları, zorunlu karşılık düzenlemeleri, IMF kaynağı, reeskont dönüşleri ve cevherden altın alımıyla meydana geldi.

MB tarafından yayınlanan Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ne göre 8 Ekim’de bankanın brüt döviz rezervleri 2 milyar 152 milyon dolar artışla 85 milyar 356 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 1 Ekim’de 83 milyar 204 milyon dolardı. Böylece brüt döviz rezervlerindeki artış sekizinci haftaya taşınmış oldu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 410 milyon dolar azalarak 38 milyar 517 milyon dolardan 38 milyar 107 milyon dolara geriledi.

Net uluslararası rezervler de geçtiğimiz haftaya göre 324 milyon dolar düşüş gösterdi. Geçtiğimiz hafta 29 milyar 283 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 8 Ekim ile sona eren haftada 29 milyar 607 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Swaplar hariç net rezerve bakıldığında ise rakamın eksi 37,4 milyar dolar olduğu görülüyor.

Rezervlere etki eden swap anlaşmalarında, iki ülke arasında arasında belirlenen tutarda bir para başka bir parayla değiştiriliyor. Değiştirilen ana paralar belirli bir süre sonunda geri veriliyor. Bu durumda MB’nin döviz rezervi kağıt üstünde artmış olsa da bu, net rezerve yansımıyor.

Türkiye’nin Çin’le 6 milyar dolar, Katar’la 15 milyar dolar tutarında swap anlaşması bulunuyor. Ayrıca Güney Kore’yle ağustosta yapılan swap anlaşması da henüz hesaplara girmiş değil.