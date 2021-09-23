Merkez’in swap hariç net rezervi eksi 40,2 milyar dolar

Merkez Bankası’nın (MB) toplam rezervleri 17 Eylül haftası itibariyle 120,8 milyar dolara yükseldi. Aynı haftada net rezervler 28,4 milyar dolara geriledi. Swap hariç net rezerv ise eksi 40,2 milyar dolar.

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MB’nin toplam rezervleri 135,96 milyar dolarla tüm zamanların zirvesini 2013 yılının aralık ayında görmüştü.

Son dönemde yaşanan rezerv artışı ise büyük oranda swap anlaşmaları, zorunlu karşılık düzenlemeleri, IMF kaynağı, reeskont dönüşleri ve cevherden altın alımıyla meydana geldi.

Bankanın brüt rezervlerindeki artışlara rağmen kendine ait döviz rezervleri ise bu hafta itibariyle hala eksi 40,2 milyar dolar düzeyinde.

Rezervlere etki eden swap anlaşmalarında ise iki ülke arasında arasında, belirlenen tutarda bir para başka bir parayla değiştiriliyor. Değiştirilen ana paralar belirli bir süre sonunda geri veriliyor. Bu durumda MB’nin döviz rezervi kağıt üstünde artmış olsa da bu, net rezerve yansımıyor.

Türkiye’nin Çin’le 6 milyar dolar, Katar’la 15 milyar dolar tutarında swap anlaşması bulunuyor. Ayrıca Güney Kore’yle ağustosta yapılan swap anlaşması da henüz hesaplara girmiş değil.

Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervlerinde 17 Eylül haftasında önce haftaya göre artış 1 milyar 759 milyon dolar. Brüt rezerv toplamı ise 81 milyar 420 milyon dolar.

Bu dönemde net rezervler ise 476 milyon dolar düşüş göstererek 28 milyar 388 milyon dolara gerilemiş durumda.