Erdoğan’ın 115 milyar dolarlık rezerv açıklaması ne kadar gerçek?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası (MB) rezervlerinin önümüzdeki günlerde 115 milyar doların üzerine çıkacağını söyledi. Erdoğan bir süredir bankanın rezervlerini yakın zamanda tarihi rekorlara ulaşacağını da sık sık yineliyor. Ancak MB’nin döviz rezervleri hala eksi 55 milyar dolarla hayli düşük seviyelerde. CHP cephesinden de Erdoğan’ın açıklamalarına itiraz var.

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Erdoğan’ın, AKP Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında yaptığı konuşmada şöyle dedi: “Yıllarca ülkemiz ekonomisinin en büyük sıkıntısı olan cari açığı 2019 yılında fazlaya dönüştürmeyi başarmıştık, inşallah yakında yeniden aynı tabloyu göreceğiz. Merkez Bankası rezervlerimiz şu an 109 milyar dolar seviyesindedir, süreci tamamlanan işlemlerle önümüzdeki günlerde bu rakam 115 milyar doların üzerine çıkacak.”

MB verilerine göre 107 milyar dolar

MB verilerine göre bankanın toplam rezervleri 13 Ağustos itibarıyla 107,1 milyar dolar seviyesinde. TCMB’nin yarın açıklayacağı 20 Ağustos verilerinde ise banka toplam rezervinin 1 milyar doların üzerinde artış göstermesi bekleniyor.

Rezerve 6,4 milyar dolarlık IMF etkisi

Erdoğan’ın rezervleri 109 milyardan 115 milyara çıkarma vaadinin arkasında ise IMF’in üye ülke rezervlerini güçlendirmek amacıyla yapacağı 650 milyar dolarlık rezerv dağıtımı var. Bu kapsamda Türkiye’nin payına 6,4 milyar dolar düşecek. Bu paranın rezerv verisi içine yansıdığı güncel miktar ise önümüzdeki hafta perşembe günü açıklanacak.

Kimle ne kadar Swap anlaşması var?

Türkiye’nin hali hazırda Çin’le 6 milyar dolar, Katar’la 15 milyar dolar tutarında swap anlaşması bulunuyor. Bunun dışında henüz rezerv artışı olarak verilere yansımamış Güney Kore’den sağlanan 2 milyar dolar swap anlaşması da var.

Kendine ait rezervler hala düşük seviyede

Toplam rezervler 13 Kasım 2020’de 82,35 milyar dolara kadar düştükten sonra swap anlaşmaları ve reeskont kredilerinin etkisiyle bir süredir yükselmeye devam ediyor. Bankanın brüt rezervlerinde belirgin artışlar yaşansa da kendine ait döviz rezervleri eksi 55 milyar dolarla hayli düşük bir seviyede kalmayı sürdürüyor.

Erdoğan bir süredir bankanın rezervlerini önce 100 milyar doların üzerine ardından da tarihi rekora çıkaracağını söylüyor. MB’nin toplam rezervleri 135,96 milyar dolarla tüm zamanların zirvesini 2013 yılının aralık ayında görmüştü.

CHP’den Erdoğan’ın verilerine tepki

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, MB rezervlerinin şu anda ekside olduğunu belirterek Erdoğan’ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını savundu: “Merkez Bankası’nın brüt rezervi 109 milyar dolar. 85 milyar 250 milyon yükümlülüğü var. Net rezerv 23 milyar 760 milyon dolar. Swap yani emanet paraları çıkartın, gerçek rezerv – (eksi) 42 milyar 640 milyon dolar. Milletin gözünün içine bakıp yalan söylemenin alemi yok.”