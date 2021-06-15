Erdal Sağlam: İktidarın rezervleri yüksek gösterme çabası devam ediyor

Erittiği döviz rezervleriyle ekonomiyi kırılgan hale getiren iktidar, kâğıt üstünde rezervleri yüksek gösterme çabasını devam ettiriyor.

Son olarak Çin’le yapılan swap hacminin 6 milyar dolara çıkarıldığı açıklanırken bu yolla Türkiye ekonomisinin itibarının artırılması bekleniyor.

Herkes biliyor ki sizin uluslararası itibarınızı belirleyen, kurlardaki seyri belirleyen brüt rezervler değil, gerçekten kullanabileceğiniz net rezervler.

Swapların kâğıt üstünde brüt rezervleri büyük göstermesi pratikte işe yaramıyor.

Brüt rezervler 100 milyar dolara çıkmış gözükse de asıl bakılan net rezervleriniz eksi 50 milyar dolar düzeyinde.

Türkiye ekonomisinin asıl problemi, döviz rezervlerini gereksiz biçimde eriten kötü yönetimdir.

Rasyonel yönetime geçmeden, radikal reformlar yapacak bir iktidar gelmeden Türkiye ekonomisinin algısının kalıcı olarak düzeltilebilmesi artık mümkün değil.

Erdal Sağlam’ın yazısı