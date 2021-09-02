Merkez’in swap hariç net rezervi eksi 40 milyar dolar

Merkez Bankası’nın brüt rezervi geçen hafta 10 milyar dolara yakın artışla 118,4 milyar dolara yükseldi. Net rezerv ise 25,9 milyar dolardan 26,2 milyar dolara çıktı. Swap hariç net rezervler ise eksi 40,6 milyar dolar.

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Brüt rezervlerin yükselmesinde Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) gelen özel çekme hakkının etkisi oldu.

IMF, üye ülkelere 650 milyar dolarlık fonlama programını gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Özel Çekme Hakkı (SDR) temelinde ülkelere kotalarına göre fonlama yapıldı. Bu para ülkelerin Merkez Bankası rezervlerine eklendi. Buradan Türkiye’nin payına düşen para 6,5 milyar dolar bu hafta itibarıyla rakamlara yansımış oldu.

Ayrıca Merkez Bankası’nın Güney Kore Merkez Bankası ile yaptığı 2,3 trilyon won’luk (yaklaşık 2 milyar dolar) swap anlaşmasına ilişkin miktar da hesaplara yansımıştı.

TCMB’nin ayrıca Katar ve Çin ile swap anlaşmaları bulunuyordu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan son olarak rezervlerin 115 milyar dolara ulaşacağını söylemişti.