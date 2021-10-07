Merkez Bankası rezervleri düşüşte

Merkez Bankası (MB) toplam rezervleri 1 Ekim haftasında 322 milyon dolar düşerek 121 milyar 722 milyon dolara geriledi. Swaplar hariç net rezerv ise eksi 37,3 milyar dolar.

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MB’nin toplam rezervleri 135,96 milyar dolarla tüm zamanların zirvesini 2013 yılının aralık ayında görmüştü.

Son dönemde yaşanan rezerv artışları ise büyük oranda swap anlaşmaları, zorunlu karşılık düzenlemeleri, IMF kaynağı, reeskont dönüşleri ve cevherden altın alımıyla meydana geliyor.

1 Ekim’de Merkez Bankası’nın net rezervlerinde de toplam rezervlerde olduğu gibi bir azalma var. 29,3 milyar dolar olarak kaydedilen rakam bir önceki hafta 30,4 milyar dolar seviyesindeydi.

Brüt döviz rezervleri ise 364 milyon dolar artışla 83 milyar 204 milyon dolara çıktı. 24 Eylül’de brüt rezerv 82 milyar 840 milyon dolardı.

Bankanın swaplar hariç tutularak çıkarılan kendine ait döviz rezervleri ise bu hafta da eksi 37,33 milyar dolar seviyesinde.

Rezervlere etki eden swap anlaşmalarında, iki ülke arasında arasında belirlenen tutarda bir para başka bir parayla değiştiriliyor. Değiştirilen ana paralar belirli bir süre sonunda geri veriliyor. Bu durumda MB’nin döviz rezervi kağıt üstünde artmış olsa da bu, net rezerve yansımıyor.

Türkiye’nin Çin’le 6 milyar dolar, Katar’la 15 milyar dolar tutarında swap anlaşması bulunuyor. Ayrıca Güney Kore’yle ağustosta yapılan swap anlaşması da henüz hesaplara girmiş değil.