AKP’li Elitaş’tan ‘128 milyar dolar’ yanıtı: Belki CHP’li işadamları döviz alıp satmıştır

AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Merkez Bankası’nın (MB) ‘kayıp rezerv‘ tartışmasına yeni bir bakış açısı kazandırdı: “O günler içerisinde belki CHP milletvekilleri de bankadan elektronik sistemle döviz alıp satmışlardır.”

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Eski hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak döneminde döviz kurlarındaki hızlı yükselişlerin dengelenmesi ve kurun belli bir seviyede tutulması için kamu bankaları üzerinden döviz satışı yapılması, Merkez Bankası rezervlerinde sert şekilde erimeye yol açtığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

Rezervlerdeki 128 milyar dolarlık eksilme muhalefet partileri tarafından sorgulanmaya başlanmış ve ‘128 milyar dolar nerede‘ kampanyası başlatılmıştı.

Elitaş önce corona virüs salgınının etkilerinden söz ederek rezervlerin halka destek amacıyla harcandığını söyledi.

Elitaş, konuyla ilgili olarak bir de ‘CHP’li işadamları‘ iddiasında bulunup şöyle devam etti: “Kimi 128 diyor, kimi 118 diyor. Ama bu para hiç kimsenin cebine girmemiştir. O günler içerisinde belki Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri de bankadan elektronik sistemle döviz alıp satmışlardır. Veya CHP’li iş adamları elektronik sistemlerinde ihtiyacı gereğince döviz alıp satmışlardır. Ama şunu söylüyorum, tekrar ısrarla altını çiziyorum. Bu söylediğiniz para, söylediğiniz rakam, Türk milletinin ihtiyaçlarını karşılamak, pandemi sürecinde ortaya çıkan kaosu önlemek, iş akdi feshedilmiş insanların mağduriyetini gidermek için yapılmış bir iştir.”

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan muhalefetin ‘kayıp rezerv‘ konusundaki eleştirilerine kimi zaman ‘Salgında harcadık‘, kimi zaman ise ‘Hazine’de duruyor‘ yanıtını vermişti. Erdoğan bir başka açıklamasında ise şunları söylemişti: “Nereye harcandı diye yaygarası yapılan 128 milyar dolar, ne buhar olmuştur, ne de haksız ve hukuksuz yere herhangi birinin cebine girmiştir. Bu para ve çok daha fazlası, ekonominin aktörleri ve vatandaşımız arasında dolaşıma girmiş, yani yer değiştirmiş, ama sonuçta çoğu yine ülkemizin değeri olarak yurt içinde kalmıştır.”