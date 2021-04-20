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Yaramazlara biraz batar!

‘128 milyar dolar’ı Bahçeli buldu: Devletin kasasında

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefetin akıbetini sorduğu 128 milyar dolar için devletin kasasını işaret etti.

Fotoğraf: AA

CHP, eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak’ın görev döneminde Merkez Bankası’ndan 128 milyar dolar satıldığını belirterek, paranın akıbetini sorduğu bir kampanya başlatmıştı.

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Meclis’teki grup toplantısında konuşan MHP lideri, “128 milyar nerede?” sorusunun, ‘belli merkezlerde projelendirilip kamuoyuna servis edildiğini’ kaydetti.

Söz konusu soru için “İhanetin ve melanetin maskesi olarak mı kullanılmaktadır?” diyen Bahçeli, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın kaybolan para olmadığını söylemesini anımsattı. Bunun somut ve rasyonel veriler tarafından da doğrulandığını dile getirdi.

MHP lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ne var ki CHP-İP-HDP ağız birliği etmişçesine 128 milyar doların akıbetini sorguluyor. Bre utanmazlar, 128 milyar doları bırakın da, 104 emekli amiralin 4 Nisan bildirisinin hesabını verin. Çünkü alayınız işin içindesiniz. Aradığınız para devletin kasasında, peki siz neredesiniz? İşi gücü bırakıp gece yarısı bildirisi yayımlamak, sonra da ‘Metin değiştirilmiş, haberim yoktu, nasıl olduğunu bilmiyordum’ diyerek kıvırmak mertlik değildir. Mertlik, demokrasiye sahip çıkmaktır. Mertlik, milli iradeye sadakat göstermektir. Mertlik, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunmaktır.”

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