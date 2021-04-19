‘128 milyar dolar’da MB’nin açıklaması yetmedi, Hazine bakanı da topa girdi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 128 milyar dolarlık ‘kayıp’ rezerv tartışmasında, Merkez Bankası ile Hazine arasındaki protokolün yasal olduğunu ve bu protokolle yapılan döviz işlemleri için kimsenin yolsuzlukla suçlanamayacağını savundu.

Fotoğraf: Reuters

CHP, eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak’ın görev döneminde Merkez Bankası’ndan 128 milyar dolar satıldığını belirterek, paranın akıbetini sorduğu bir kampanya başlatmıştı. Birçok ilde CHP’nin, “128 milyar dolar nerede?” yazılı afişleri ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçu gerekçesiyle indirilmişti.

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MB başkanı da cuma günü, “128 milyar dolar nerede” sorusunu yanıtlamaya çalışmış, Hazine’yle imzalanan bir protokol kapsamında rezervden döviz satıldığını belirtse de satış işlemlerine ilişkin kamuoyunu tatmin edici detay verememişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise MB başkanının açıklamalarını tatmin edici bulmadığını belirterek, “Dövizi hangi tarihte sattı, kaça sattı, kimlere sattı” diye sormuştu.

NTV’de konuşan Bakan Elvan şunları söyledi: “Elektronik işlem platformlarında piyasa yapıcı yerli ve yabancı bankalar yer alıyor, buralarda herhangi bir şahıs yok. Taraflar kesinlikle birbirlerini bilmiyorlar, işlem gerçekleştikten sonra hangi bankanın, ne aldığını görebiliyorsunuz.”

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Elvan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*(Geçmiş yıllarda rezerv kaybı sorusuna) MB zaman zaman finansal istikrar ve parasal aktarım mekanizmasının işleyişi için zorunlu karşılıkları veya döviz alım-satımları işlemlerini kullanabilir.

*Geçmişte iki yaklaşım vardı; döviz alım-satım ihaleleri ve doğrudan müdahale, bunlara ilave olarak 2017’den itibaren Hazine-MB protokolü yapıldı.

*Hazine-MB protokolü çerçevesinde hazine hesapları üzerinden alım-satım gerçekleştiriliyor, bu protokol yasaldır.

*MB muhabir bankası olan kamu bankaları aracılığıyla bu işlemleri elektronik işlem platformunda gerçekleştirdi, taraflar birbirini bilmiyor.

*Kasım ayından bu yana böyle bir döviz alım-satım işlemi yapmadık.

*Bu işlemler dolayısıyla kimse yolsuzlukla suçlanamaz, yolsuzluk söz konusu değildir.

*MB’nin uhdesinde, bilgi kirliğinin ortadan kaldırılması için rezerv satışları ile ilgili verilerin yayımlanmasında fayda görüyorum.

*Bu satışlarda yasal olmayan bir işlem yok, api ve swap üzerinden bankalara kullandırılmıştır.